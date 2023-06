¿Por qué en colegios Montessori eligen Kenpo Kai como extraescolar?

El método Montessori es un modelo educativo conocido por estar enfocado a promover la independencia del alumnado, así como su autonomía, dándoles así la libertad para poder resolver situaciones y conflictos por sí mismos. Esto se alinea con los valores que busca desarrollar Kenpo Kai, el arte marcial japonés. El Dojo es una escuela dirigida por el campeón del mundo en Kenpo Kai, Danilo Jude, quien conoce bien las potencialidades y los beneficios que este método representa para la enseñanza de la defensa personal, por lo que forma parte fundamental de su estrategia de formación marcial. Además, él mismo estudió en una escuela de Montessori en EE. UU.

El método Montessori y las artes marciales Aunque a primera vista puede parecer que no tiene nada en común un término con el otro, la realidad es que ambos pueden llegar a complementarse de tal manera que al combinarlos y aplicarlos, puedan generarse aprendizajes significativos para cualquier persona. El método Montessori es fundamentalmente una estrategia educativa que consiste en proveer al estudiante de un ambiente preparado, en el que cada uno de los elementos presentes tengan una razón de ser que le permita desarrollar por sí mismo su aprendizaje por medio del descubrimiento.

Por otro lado, las artes marciales son un grupo de habilidades de ataque y defensa personal, impartidas por un experto de manera práctica a sus alumnos. Combinar esta enseñanza con el método Montessori ayuda a que el estudiante aprenda de manera progresiva las técnicas de combate y todos los demás elementos de la defensa personal, en donde cada nuevo conocimiento esté acompañado de un proceso de afianzamiento didáctico que garantice su aprendizaje. Esto es justamente el principio bajo el cual se enseña Kenpo Kai en El Dojo.

El Kenpo Kai y su similitud con el método Montessori en El Dojo El Kenpo Kai es un arte marcial de origen japonés que se caracteriza no solo por estar centrado únicamente en el combate, sino que también posee actividades como katas, meditación, medicina tradicional, entre otras. Además, su práctica se desarrolla a la par que se enseñan valores tales como el compañerismo, esfuerzo, constancia y respeto.

La similitud principal de este arte marcial con el método Montessori radica en que, al igual que los fundamentos de este método educativo, el Kenpo Kai tiene un sistema estructurado de enseñanza, que permite que el alumno aprenda de manera progresiva, pero eficaz, en donde el conocimiento se va afianzando a medida que se adquieren nuevos aprendizajes. Además, no solo se aprende a cómo dar patadas y puñetazos, sino que se involucran otros elementos como la medicina, puntos vitales, funcionamiento corporal, y por supuesto, combates elaborados de menor y mayor intensidad.

La idea es que todos estos factores se combinen con una razón en común, garantizar el mejor aprendizaje de artes marciales en los estudiantes. Este es el objetivo primordial que persigue la escuela de artes marciales El Dojo.