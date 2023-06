Ignacio J. Dávila González redescubre la poesía clásica a sus lectores a través de su libro, ‘Sonetos al clásico modo’.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una forma distinta de aproximarse a la poesía, mediante sonetos de corte clásico, muy poco cultivados en la actualidad, pero que, desde mi punto de vista, no han perdido su vigencia. Cada uno de los sonetos constituye un sentimiento o una historia, independientemente del resto, pero en todos ellos disfrutarán de la belleza de los endecasílabos y de la rima consonante y, honestamente, me atrevo a asegurar que serán capaces de despertar distintas emociones en los lectores”.

Sinopsis En sonetos se han escrito buena parte de las más hermosas poesías que el español acuña. No hay quien no se haya emocionado al leer estas composiciones poéticas escritas por la mano de los grandes clásicos. Este poemario, cuyo título guarda relación con Sonetos al itálico modo, con el que el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, introdujo esta composición poética en España, constituye una reivindicación de esta composición poética en tiempos de verso libre. El lector descubrirá sonetos de corte clásico que se inspiran en la vida, el amor, el paso del tiempo o la muerte. Algunos de ellos constituyen un homenaje a la hermosa ciudad de Salamanca y a grandes poetas clásicos que han conquistado al autor.

Autor Ignacio J. Dávila González nació en Salamanca, donde cursó también sus estudios de Medicina. Desde siempre, se sintió atraído por la literatura, especialmente por la poesía, sobre todo la del Siglo de Oro. Tanto es así que se aventuró a escribir su primer soneto. A partir de entonces, descubrió su faceta poética, centrándose en la escritura de poesía clásica. Fruto de esta pasión surge este libro de sonetos al estilo clásico, a modo de reivindicación de este tipo de composición.