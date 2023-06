Beneficios de tener un seguro de vida, de la mano de Guadalajara Seguros

La vida está llena de experiencias, desafíos y sorpresas, pero también de situaciones inesperadas que pueden resultar mortales y que son prácticamente inevitables. Cuando este tipo de situaciones ocurren, los seres queridos de quien fallece, en especial los hijos y los adultos mayores, quedan sin protección, apoyo financiero y emocional. Allí es donde está la importancia de los seguros de vida como herramientas financieras para proporcionar tranquilidad y seguridad a los familiares del difunto.

Guadalajara Seguros es una empresa reconocida por dar soluciones de seguros de vida, hogar, salud, coches, accidentes y otros productos a sus clientes.

¿Cuáles son las ventajas de los seguros de vida? El beneficio principal que proporcionan los seguros de vida es garantizar la calidad de vida del asegurado y sus seres queridos. Esto incluye dar a los mismos el apoyo financiero necesario para pagar deudas, estudios, servicios básicos del hogar, entre otros. Dicho apoyo financiero puede marcar la diferencia, por ejemplo, en la formación de un futuro eficaz para un niño que ha perdido a un ser amado y que no cuenta con los recursos suficientes para continuar sus estudios. De igual manera, un seguro de vida proporciona los ingresos necesarios para que el padre o madre de familia preserve la estabilidad económica familiar tras la ausencia de su pareja. Esto cobra mayor relevancia en las familias que tienen una elevada dependencia económica o incluso total de la persona asegurada. Por otra parte, muchos seguros de vida pueden llegar a aportar coberturas aun si no existe un caso de fallecimiento. Por ejemplo, este tipo de seguros dan protección y ayuda financiera en imprevistos igual de desafortunados para toda una familia.

¿Por qué contratar un seguro de vida con Guadalajara Seguros? Los seguros de vida que ofrece Guadalajara Seguros ofrecen una gran variedad de soluciones e ingresos que pueden llegar a cubrir hasta los servicios más costosos. Estas soluciones están disponibles tanto en caso de fallecimientos como en situaciones igual de graves como por ejemplo tras sufrir una enfermedad grave, invalidez permanente absoluta o una pérdida de autonomía. En estos últimos casos mencionados el asegurado podrá disponer de parte o la totalidad del capital para solventar cada uno de los problemas que se presenten. Guadalajara Seguros menciona que en el caso de las enfermedades se tienen en cuenta aquellas realmente severas como cáncer, pérdida del habla o un miembro, trasplante de órganos vitales, coma, Alzheimer, entre otros. De acuerdo con los términos preestablecidos y la situación del asegurado, los familiares recibirán los ingresos acordados. Los seguros de vida de Guadalajara Seguros también incluyen acceso a centros hospitalarios de prestigio, servicios de gestoría en caso de defunción para familiares y cirugías estéticas.

El precio de los seguros de vida de Guadalajara Seguros es acordado con base en las necesidades del asegurado (estados de salud, hábitos, estilos de vida, situaciones familiares, etc.). Además, la compañía ofrece descuentos si el cliente asegura a su cónyuge.