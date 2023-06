Alojamientos únicos en la Costa Daurada con Alannia Resorts

La Costa Daurada es un paraíso mediterráneo particular que permite disfrutar del mar, la naturaleza y de actividades y planes versátiles de una manera irrepetible. Para sumergirse al máximo en el lugar y su encanto, Alannia Resorts cuenta con 3 establecimientos en la provincia de Tarragona que crean una oferta vacacional y alojativa diferente centrada en la experiencia del cliente.

Alannia Els Prats, Alannia Costa Dorada y Alannia Salou Para empezar la temporada estival de junio en alojamientos que son un acierto, Alannia Resorts cuenta con Alannia Els Prats, Alannia Costa Dorada y Alannia Salou en la provincia de Tarragona. Los dos primeros son camping resorts mientras que el último es un hotel resort revolucionario. Esta variedad alojativa, permite brindar vivencias diferentes a todos los clientes y visitantes porque se crean constantemente experiencias turísticas que se adaptan a las necesidades y gustos de cada uno.

Alannia Els Prats (Mort-roig del Camp) brinda la fusión perfecta de vacaciones y escapadas junto al mar gracias a su acceso directo a la playa de Rifà, lo que significa poder disfrutar de la playa y de su entorno privilegiado en cualquier momento del día, con la ventaja de no tener que preocuparse por desplazarse. El camping resort cuenta con parcelas rodadas de vegetación completamente equipadas, cabañas que transportan a los lugares más soñados del Mediterráneo y estudios con todas las comodidades.

Alannia Costa Dorada (L’Hospitalet de l’Infant) ofrece la posibilidad de disfrutar de todos los beneficios de la playa de l’Almadrava accediendo directamente desde el propio camping resort. Un paraje natural entre el mar y la montaña con espacios al aire libre y llenos de naturaleza donde alojarse en parcelas y cabañas que sumegen en la esencia más pura campista.

Alannia Salou (Salou) es un hotel resort innovador que combina el turismo al aire libre, el contacto con la naturaleza y servicios de primer nivel. Un oasis donde la vegetación es protagonista creando una atmósfera acogedora con sus habitaciones organizadas en villas que se mimetizan con el entorno y que consiguen transportar con sus diseños a lugares de belleza natural local, potenciando la desconexión y diversión. Alannia Salou se encuentra además muy cerca de la playa dels Capellans y de PortAventura World.

Servicios e instalaciones completas para que no falte de nada Las tres propuestas incluyen variedad de instalaciones y servicios muy completos entre los que destacan piscinas exteriores, diferentes puntos de restauración, acceso a la playa directo o playa muy crecana, espacios con mucha vegetación, supermercado, pistas deportivas, spa, miniclub y un programa de entretenimiento para todas las edades a cargo del equipo profesional de animación. Además, todos son lugares pet friendly y muy versátiles permitiendo disfrutar de planes y actividades propias de la zona.

Disfrutar de este lujo no solo es posible en verano, sino que también lo es en primavera y otoño con fechas tan señaladas como Semana Santa o Halloween. Para hacer reservas y encontrar información detallada y de interés, basta con visitar la web oficial alanniaresorts.com, llamar a la central de reservas o seguir las Redes Sociales oficiales.

Sobre Grupo Marjal y Corpfin Capital Grupo Marjal es la empresa que gestiona todos los Alannia Resorts junto con Corpfin Capital. Actualmente, la compañía cuenta con más de 2.000 plazas de alojamiento en las distintas ofertas de bungalows y parcelas. El objetivo de la marca es continuar su expansión añadiendo establecimientos que cumplan los parámetros de la cadena y que quieran sumarse a un proyecto.

Corpfin Capital, gestora independiente de fondos de capital privado, apoya proyectos de crecimiento y consolidación de empresas, habiendo impulsado hasta la fecha más de 50 proyectos empresariales en una gran variedad de sectores por importe total de unos 1.000 millones de euros.