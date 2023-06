La inteligencia artificial y la genómica se alían en el último avance en medicina capilar femenina

¿Se ha percibido una disminución en la densidad y volumen del cabello? ¿Se han encontrado mechones más gruesos de lo habitual en el cepillo...? No son casos aislados. El covid, incluso sin haber padecido la enfermedad, ha dejado huella en el cabello de muchas mujeres. Ahora existe una nueva y avanzada herramienta capaz de detectar con máxima precisión cuál es el tratamiento capilar verdaderamente indicado según la genética. Se llama FEMHAIR Genetic Test Mya y puede encontrarse en la Clínica Martín del Hierro Anselem, una de las pioneras en Europa en combinar medicina estética, cirugía plástica, dermatología, nutrición y medicina capilar avanzada en un solo espacio.

Las mujeres y sus nuevos problemas capilares desde el covid La Dra. Ana Beltrán, experta en medicina estética y tricología y coordinadora del área de medicina capilar de Clínica Martín del Hierro Amselem, señala que el covid, aunque parezca ya lejano, ha dejado su huella en la pérdida capilar femenina. Según estudios, los casos de pérdida de densidad, afinamiento, debilitamiento o zonas que llegan a clarear entre mujeres han crecido en mayor proporción que en los hombres desde la pandemia. Cerca de un 25 % de las mujeres padecieron el llamado efluvio telógeno (caída difusa en todo el cuero cabelludo) de mayor o menor intensidad. Los estudios clínicos de todo el mundo apuntan a dos factores principales: inflamación y estrés, tanto en quienes sufrieron la enfermedad como en muchas mujeres que, aunque no tuvieron covid, presentaron niveles elevados de cortisol (la hormona del estrés) debido a la situación. La mayoría de ellas no ha recuperado completamente la densidad capilar previa a marzo de 2020 y, en el caso de quienes padecen el llamado covid persistente, han llegado a desarrollar alopecia areata en alta proporción (caída pronunciada de áreas circulares completas). Además, se suma el daño causado por el verano al cabello (sol, sal, arena, cloro), lo cual dificulta aún más la solución del problema subyacente si no se aborda adecuadamente.

La solución médica: el test genético definitivo Pro-Melenón Las soluciones cosméticas resultan ineficientes, ya que solo tratan la fibra capilar mejorando su apariencia, pero no abordan la base viva del cabello, explica la Dra. Beltrán. El problema que se encontraba en consulta era que el diagnóstico clínico muchas veces resultaba insuficiente, dado que la cuestión capilar tiene un fuerte componente genético. Por lo tanto, un tratamiento como Factores de Belleza Autólogos o Mesoterapias puede no ser igualmente eficiente en dos personas con el mismo problema. La clave está en los genes: determinar la base relacionada con el ADN es la única solución para poder diseñar y acertar con el tratamiento que realmente funcionará. La solución se llama FEMHAIR Genetic Test (TrichotestTM) y, según explica la doctora, se trata de un avanzado test genético basado en la tecnología de micro-rayas de ADN. Este análisis examina 48 SNPs (Poliformismos de un solo nucleótido) dentro de 13 genes relacionados directamente con posibles problemas capilares. A través de algoritmos patentados de IA (Inteligencia Artificial), se generan formulaciones para tratamientos de mesoterapia 100 % personalizados. El análisis de los factores genéticos, junto con otras características relevantes obtenidas a través de la historia clínica del paciente, proporciona una comprensión completa y sin precedentes, lo que conduce a un tratamiento que se sabe que funcionará. Para mayor información se debe consultar su web.