MMITA lanza su primera aplicación móvil como plataforma social innovadora integrada con realidad aumentada

El próximo horizonte de la realidad aumentada para crear experiencias personalizadas MMITA (Meet Me In The Astral), una empresa tecnológica de vanguardia, lanza su aplicación móvil como una nueva plataforma de realidad aumentada (RA) que permite a los usuarios experimentar y compartir contenidos de RA estén donde estén. MMITA ofrece una oportunidad creativa e inmersiva para que los usuarios descubran el mundo virtual que les rodea, interactúen con él y le añadan sus propios elementos.

La plataforma MMITA utiliza la realidad aumentada para ofrecer una experiencia personalizada a cada usuario que desee formar parte de ella. Con MMITA, los usuarios pueden crear y compartir su propio contenido digital, como anuncios, arte, avatares, etc., y colocarlo en entornos del mundo real utilizando sus smartphones. Una vez colocados, estos objetos virtuales pueden ser vistos por cualquiera que utilice la aplicación, y también pueden capturarse como imagen o vídeo utilizando la cámara del dispositivo.

MMITA proporciona un mapa con objetos de RA en varios puntos de referencia. Esto permite a los usuarios descubrirlos y capturarlos. Los usuarios guardarán los objetos recogidos en su «mochila» y, a continuación, podrán colocarlos en cualquier otro lugar del mundo de realidad virtual. Como innovadora plataforma de medios sociales integrada con RA, MMITA también permite a los usuarios compartir y mostrar sus creaciones virtuales en publicaciones en la red social nativa de MMITA. Los usuarios pueden conectar con sus amigos registrados en MMITA o incluso compartir sus publicaciones con otros usuarios de WhatsApp, Instagram o Facebook.

"Estamos entusiasmados con el lanzamiento de MMITA y con poder ofrecer a la gente una nueva forma de interactuar con el mundo que les rodea. Nuestra plataforma está diseñada para ofrecer una experiencia divertida, creativa y personalizada a todos los que la utilicen, tanto si crean su propio contenido como si exploran el contenido creado por otros. Creemos que MMITA revolucionará la forma en que la gente experimenta la realidad aumentada y cambiará las reglas del juego en el sector. Hemos lanzado nuestro kit de desarrollo de software (SDK) e invitamos a los desarrolladores de juegos y aplicaciones, así como a otros creadores de contenido, a ser pioneros en este nuevo universo de la RA. Esperamos que, gracias a nuestros esfuerzos y a los de los socios o desarrolladores que quieran vender juegos y aplicaciones de RA en la plataforma, veamos un aumento constante de aplicaciones emocionantes, divertidas y de valor añadido tanto para las empresas como para los consumidores", ha declarado Gene Kim, CEO de MMITA.

La aplicación móvil MMITA tiene infinidad de posibilidades de uso en el futuro: como juegos interactivos de realidad aumentada para marcas de gran consumo, galerías de arte virtuales para exposiciones, chatbot de realidad aumentada en 3D como recepcionistas y también soluciones publicitarias masivas o individualizadas en edificios locales. El equipo de MMITA trabaja, al mismo tiempo, con desarrolladores de hardware centrados en las gafas de realidad aumentada, que, básicamente, permitirán a los usuarios experimentar la realidad mixta de una manera más holística.

MMITA ya puede descargarse en App Store y Google Play Store. Para más información sobre MMITA, visite el sitio web de la empresa en https://www.mmita.com/.