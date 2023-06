Según las expertas de marcas como Medik8 o Perricone MD los glúteos son una parte del cuerpo que también necesita retinol

Un culo 10 necesita de sus cuidados, el retinol es perfecto para tratar los glúteos: consigue mejorar el aspecto de la piel al tiempo que reduce las imperfecciones Llega en verano y las tendencias en bikinis y bañadores hacen que sea un destape casi completo de los glúteos que, al mismo tiempo, suelen ser de las mayores preocupaciones de belleza a nivel corporal. Sobre todo, la pérdida de firmeza es lo que más agobia, pero no se es consciente de la importancia que tienen ahí, no solo los músculos, sino también la propia piel. "No es nada fuera de lo común ver glúteos que presentan rasgos propios de la edad, ligados a la falta de firmeza de la piel u otras imperfecciones, como pequeñas espinillas, puntos negros, etc.", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Prevenir o revertir el buttock ageing se suele hacer a golpe de gimnasio, pero además del tono muscular entre sentadilla y sentadilla, también es súper importante mostrar una piel refinada, tersa, sana y con un tono uniforme. Y es que, con el paso de los años "solemos ver esta piel un poco arrugada por la falta de colágeno o de soporte muscular y, al mismo tiempo, tendemos a encontrar imperfecciones o piel áspera, algo que puede aparecer, entre otros factores, por el sudor, el estrés o una mala alimentación", añade Raquel González, cosmetóloga directora de educación de Perricone MD.

Pero, ¿tiene sentido acudir al retinol para el culo? Sí, parece ser una solución perfecta porque: "Permite que la piel vaya renovando y generando diferentes capas con el uso continuado, produciendo un tejido más uniforme. Además, tiene acción bactericida para reducir los posibles granitos que suelen presentarse en los glúteos", añade Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

­Productos específicos corporales

Perricone MD Cold Plasma Plus+ Fragile Skin Therapy, 56,50 € en perriconemd.es

Firmas como Perricone MD ofrecen productos con retinol diseñados específicamente para el cuerpo; tal es el caso de Cold Plasma Plus+ Fragile Skin Therapy, una body cream de uso diario pensada para las zonas con piel áspera o granitos, además de zonas con tendencia a la flacidez. Está formulada para áreas como los brazos, los muslos y, ¡los glúteos! Su contenido en retinol favorecerá la renovación del tejido, la firmeza del mismo y ayudará a eliminar esas imperfecciones tan poco estéticas.

Además, posee un principio activo que potenciará estos efectos, un sistema de liberación patentado por Perricone MD con Cristal Líquido que favorece una penetración rápida y profunda de los ingredientes clave, y mejora la hidratación. Trabaja sobre la apariencia de la piel fina, rugosa y delicada, dejándola con un aspecto más suave y firme.

­Crystal Retinal 6 de Medik8, 82€ en Medik8.es

­Otra alternativa súper potente es el retinaldehído y, además, puede resultarte cómodo. Es tan fácil como aplicar el producto facial con retinal en los glúteos. "El retinal es 11 veces más rápido que un retinol tradicional, por lo que puede ser una opción perfecta y exprés para ir poniendo a punto los glúteos", comenta Elisabeth San Gregorio.

Midnight Renewal con retinal encapsulado. 170€ en Purenichelab.com

Retinol para los glúteos, siempre de noche

Eso sí, todas las expertas consultadas coinciden en que se debe aplicar de noche, el motivo es el siguiente: "Este tipo de retinoides son fotosensibles. Esto significa que pierden sus capacidades cuando les da la luz del sol. Esta es la única causa por la que tiene sentido aplicarlo de noche, antes de irnos a acostar", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. A ello, Elisabeth San Gregorio añade que: "Además, la piel se renueva por la noche con lo que se conoce como ciclos circadianos. Un impulso con retinoides ayudará a potenciar su propia labor renovadora nocturna".