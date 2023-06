Cómo el acoso escolar puede afectar a la salud mental en la edad adulta

El acoso escolar o bullying es una de las problemáticas que más ha crecido en los últimos años, o al menos las personas son mucho más conscientes. En un escenario delicado y preocupante, donde estas acciones violentas (físicamente y verbalmente) prevalecen cada vez más en la sociedad, pudiendo afectar a diferentes etapas de la vida, las estrategias para combatir estos actos resultan esenciales. Esther Boada, directora del Centre Sukha, pone énfasis tanto en el tratamiento psicológico a las personas acosadas y acosadores como también destaca la importancia de un trabajo de prevención.

Es el caso de Centre Sukha, un centro de psicología, nutrición y fisioterapia que dispone de diversos tratamientos para reconocer y abordar de forma profesional el acoso escolar y sus múltiples consecuencias a nivel psicológico y emocional.

Los efectos que produce el acoso escolar en la salud mental de un adulto Las secuelas que el acoso escolar genera en los adultos se relacionan con complejidades psicosociales como sentimientos de infelicidad, poca confianza en uno mismo, baja autoestima, dificultades para realizar tareas escolares acompañado de un bajo rendimiento académico y falta de motivación en varios aspectos de la vida.

También suelen aparecer afecciones psicológicas vinculadas con síntomas psicosomáticos, trastornos alimentarios, consumo de drogas, trastornos de ansiedad, depresión y conductas suicidas. A su vez, en algunos casos un adulto que ha sufrido acoso escolar de niño puede ser un activador para debutar en patologías psicóticas que cursan con alucinaciones auditivas o visuales, delirios, y paranoia (situaciones que terminan provocando esquizofrenia).

Desde Centre Sukha se dedican a abordar cada una de estas problemáticas, patologías o comportamientos mediante tratamientos personalizados, profesionales y de calidad. La institución trabaja con diversas técnicas que se adaptan a las necesidades de cada individuo con la intención de llegar a las emociones o traumas que se encuentran ocultos, darles espacio y aprender a convivir con ellos. En muchas ocasiones el bullying puede generar trauma y desde el centro lo trabajan con EMDR que es una técnica terapéutica con buenos resultados demostrados científicamente.

La psicoterapia como estrategia para descubrir y tratar el acoso escolar Existen numerosos ejemplos de personas que sufrieron acoso escolar y que por este motivo en su vida de adulto tienen dificultades derivadas de este sufrimiento. En muchos casos sucede que, pese a sus intentos de afrontar ese malestar que le afecta, no consiguen superar lo que les ocurre y en muchas ocasiones no logran comprender por qué se sienten o actúan de esa forma. El acoso escolar no es una tontería de niños, y hay que darle la importancia que se merece. El hecho de solicitar acompañamiento profesional resulta clave para encontrar estrategias y recursos de afrontamiento tanto en el momento del acoso como posteriormente a lo largo de los años.

La psicoterapia es la vía con más evidencia para poder resolver las dificultades relacionadas con el acoso escolar. Se trata de un proceso de introspección que se realiza para adquirir una mayor conciencia, no solo de los problemas, sino también de las posibles soluciones. La psicóloga sanitaria Esther Boada afirma que en el caso del bullying la autoimagen y la autoestima quedan muy dañadas, por lo que es muy importante poder trabajar tanto la parte de trauma como también explorar y potenciar los recursos de la propia persona para ir reconstruyendo su propia autoimagen.

Con la psicoterapia las personas tienen la oportunidad de alcanzar un equilibrio emocional adecuado mediante técnicas que permiten eliminar los pensamientos negativos, cambiar la conducta y crear un espacio seguro con el fin de aumentar la confianza en uno mismo.

La compañía Centre Sukha, busca, a través de procesos terapéuticos, acompañar en el dolor de la persona y en su problemática para guiarle a transformar su realidad. Se trata de poder recolocar los sucesos dolorosos para llegar a su comprensión y a un mayor bienestar emocional y psicológico, mediante tratamientos y técnicas que revolucionan la medicina moderna con muy buenos resultados.