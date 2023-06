Aprovechar los beneficios del Street Marketing y la Comunicación con la Agencia Connect2Enjoy

Las campañas de comunicación y street marketing aprovechan los beneficios que proporcionan los espacios públicos como medio publicitario para promocionar productos y servicios, así como para posicionar la imagen de una marca.

Este tipo de campañas logra establecer un vínculo cercano con sus clientes a través de un mensaje sencillo y original. Además, su potencial para captar la atención del público lo convierte en una estrategia comunicativa presente en la oferta de servicios de agencias de comunicación y marketing como Connect2Enjoy.

Una disciplina comunicativa en auge El street marketing es una de las disciplinas comunicativas de mayor crecimiento, la cual usa una infinidad de propuestas para captar la atención de sus clientes. Asimismo, el componente creativo y la innovación determinan la efectividad de este tipo de campañas.

El también conocido como marketing callejero contempla promociones, acciones de comunicación y campañas publicitarias que se efectúan en el medio urbano o en espacios comerciales, mediante técnicas no controladas por las compañías de medios. Su objetivo es generar mayor contundencia en el impacto y acercamiento a los consumidores.

Esta disciplina considera el territorio urbano como una vitrina donde mostrar marcas, servicios y productos, pero también un canal de comunicación eficaz entre anunciantes y consumidores. Entre las propuestas que utiliza para captar la atención de los transeúntes se encuentran: azafatas con juegos, stands que distribuyen promociones o regalos, espectáculos a pie de calle, reparto de flyers, publicidad exterior con bici mupis, vallas publicitarias, letreros luminosos, banderolas, vídeo-pantallas, etc.

Ventajas del marketing callejero Las técnicas de comunicación y street marketing son una forma eficaz de llegar a los consumidores. Pueden aplicarse para posicionar marcas, servicios y productos tanto de empresas grandes como pequeñas, porque los beneficios que proporciona son importantes para todas las organizaciones y presupuestos.

Una de sus ventajas es que genera mucha más notoriedad en comparación con otro tipo de campaña debido al potencial de viralización de su mensaje. Asimismo, la interacción directa entre la empresa y el cliente facilita la asimilación del mensaje; mucho mejor que la publicidad realizada a través de otros canales. Esto hace que la compañía se distinga del resto, que es uno de los propósitos del street marketing.

La interacción, fruto del trato directo con las personas, aumenta su eficacia. Además, en la gran mayoría de las ocasiones, esta cercanía transmite también confianza hacia la marca y aporta experiencias que se quedan grabadas en los consumidores, lo cual contribuye al fortalecimiento de la imagen del producto.

Por otra parte, la flexibilidad de presupuesto es un punto clave a favor del street marketing, porque permite a las empresas realizar una campaña u otra según su disponibilidad económica, ya que son muchas las opciones que se pueden hacer basándose en el presupuesto establecido. En este sentido, se adapta a las posibilidades de las empresas.

Connect2Enjoy afirma que este tipo de estrategias de comunicación ofrecen una serie de ventajas que la colocan como una opción atractiva para promocionar y potenciar la imagen, productos y servicios de las empresas en el mercado. Inauguraciones de tienda, promociones, campañas como el Black Friday, San Valentín, St. Jordi, etc.