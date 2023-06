Cobrar una deuda en Estados Unidos, de la mano de Grupo Legal Gebeloff

El hecho de que una empresa se encuentre en Latinoamérica o en España, no quiere decir que sea imposible cobrar una deuda en Estados Unidos.

Existen servicios como los del Grupo Legal Gebeloff, ubicado en Boca Ratón, en Florida, que se encargan de representar a los clientes desde cualquier parte del mundo, ayudándolos a cobrar su deuda dentro de la jurisdicción del deudor en el país norteamericano, a través de procedimientos administrativos y judiciales, si es necesario.

Procedimiento de cobro de dinero adeudado en los Estados Unidos Es muy común que algunas empresas norteamericanas piensen que porque una compañía no se encuentra establecida en los Estados Unidos, pueden incumplir con el pago de una deuda. Sin embargo, hay acciones legales que se pueden llevar a cabo para recuperar el dinero en este país sin necesidad de que los acreedores viajen hasta allí.

Grupo Legal Gebeloff cuenta con un equipo de abogados especialistas en cobranza que se encargan de todo el proceso necesario para recuperar el dinero que se daba por perdido. Para eso, el acreedor debe llenar un formulario indicando datos de la compañía deudora. Posteriormente, los profesionales recopilarán copias de facturas, estados bancarios o cualquier otro documento que sirva de ayuda para demostrar que efectivamente sus clientes tienen un dinero pendiente por cobrar en Estados Unidos.

Inicialmente, los abogados de la firma envían una carta legal de solicitud de pago a la compañía deudora, en la cual se especifican las acciones legales que se ejecutarán de no cumplir con el pago en el tiempo establecido. De omitir este llamado, introducen la demanda ante el Tribunal Americano.

Sin embargo, de no emitir una respuesta satisfactoria por parte de las entidades, los profesionales se encargan de buscar otros caminos para recuperar el dinero, ya sea a través de cuentas bancarias que puedan ser embargadas por un sheriff, o congelar las cuentas bancarias del deudor.

Asesoramiento personalizado para el cobro de deudas Durante el procedimiento de cobro de deudas, existen muchas variables que pueden impactar negativamente el curso del proceso. En estos casos, lo más recomendable es contar con la asistencia de un equipo de profesionales en materia legal como Grupo Legal Gebeloff que ofrece una atención personalizada durante todo el transcurso del cobro de la deuda.

Desde el primer contacto, los profesionales trabajan mano a mano con sus clientes, discuten el caso y crean una estrategia para recuperar la deuda de la manera más óptima posible, intentando que sus clientes puedan recuperar el dinero justo.

Los abogados de cobro de la empresa cuentan con más de 30 años de experiencia especializados en la recuperación de dinero en Estados Unidos para clientes de países como España, Colombia, México, Chile, entre otros. Los interesados en contratar sus servicios pueden contactarlos a través de su página web.