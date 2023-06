Be Camp ofrece la venta de casa rodante en Chile perfecta para viajes en familia y amigos

Las casas rodantes actualmente representan una excelente oportunidad para realizar viajes largos en familia, explorar la belleza de los lugares nuevos y conectar con la naturaleza sin tener que preocuparse por conseguir un alojamiento.

La combinación de equipamiento tecnológico y el confort que exhiben estos vehículos garantiza una libertad única en los usuarios y supone un marcado ahorro económico en el momento de vivir aventuras.

En este contexto, Be Camp es una empresa familiar dedicada al diseño, construcción y venta de casa rodante en Chile. Sus modelos, a diferencia de las casas americanas y europeas que son para carretera, están pensados para todo terreno y 4x4.

Casas rodantes: confort y seguridad en vehículos todoterreno La empresa Be Camp nació a partir de la experiencia vivida por Carolina y Nícolo, dos ingenieros civiles de profesión a los que les apasiona la vida al aire libre y recorrer cada rincón de Chile y de Sudamérica. Ambos, en el inicio de sus excursiones, compraron una casa rodante americana con la que tuvieron múltiples inconvenientes.

Por tal motivo, en 2018, la pareja decidió diseñar un vehículo propio para 5 personas que se ajustara a todo tipo de terrenos y que tuviera una autonomía suficiente, dado que el territorio chileno no contaba con sitios habilitados para carga eléctrica o desagües. De allí en adelante, dedicaron todos sus esfuerzos en fabricar tráileres aptos para climas y caminos extremos.

Sus modelos disponen de un diseño robusto de chasis, muebles interiores resistentes, diseño compacto y funcional, en donde está todo listo para uso, sin tener que armar o desarmar comedor para dormir por ejemplo, elegantes terminaciones, junto a un sistema de amortiguación independiente en las 4 ruedas. Al mismo tiempo, el criterio de fabricación prevé cubrir todas las necesidades para los casos de familias con hijos.

En el plano de seguridad, la casa rodante que promociona la firma resulta muy segura para conducir sobre cualquier superficie porque su cálculo estructural, desarrollo y disposición interior evitan el vaivén y zigzag. A su vez, está equipada con un enganche australiano y frenos eléctricos regulables en las cuatro ruedas.

Tráileres ideales para los climas y caminos difíciles de Latinoamérica En cuanto a la venta de casa rodante en Chile, Be Camp destaca con la oferta de dos modelos de tráileres todoterreno y con autonomía reconocida.

El primero es Puma 3, con capacidad para 3 personas es el más compacto de la fábrica, totalmente todoterreno y autónomo por 5 días, con baño y ducha con agua caliente, cama de 1,30 x 1,80 mts, con cocina y lavaplatos exterior inoxidable y muchas cosas más.

El primero es Huemul 5, con capacidad para 5 personas, que presenta un formato compacto y funcional – ideal para el barro, la arena y la nieve – frenos eléctricos, un par de camas de dos plazas, ventanas acrílicas de termopanel junto a un baño químico de 20 litros y un estanque de agua potable de 150 litros.

La casa rodante también dispone de batería de 100 amp, 2 paneles de 150 w, ducha interior y exterior de agua caliente, cocina y revestimiento exterior de poliurea Alifática impermeable.

El modelo Cóndor 7, además de algunas prestaciones similares, tiene algunos aspectos distintivos como una capacidad mayor para siete personas y una autonomía de 7 días, gracias a 600 W en paneles solares y 2 baterías de 100 amp. Asimismo, cuenta con calefacción a petróleo, aislamiento de poliuretano, mayor capacidad de agua potable (300 litros) y de almacenaje en aguas negras (150 litros).

Be Camp invita a conocer sus casas rodantes en directo (ubicados en la comuna de Peñalolen) y Mediante su plataforma web, Be Camp también ofrece a sus clientes la posibilidad de contactar para arrendar tráileres o adquirir algún tipo de accesorios.