Lo que no puede faltar de Coolpack para viajes de negocios

Coolpack, la empresa fabricante de mochilas española, renueva su catálogo 2023 ampliando su línea urbana de mochilas, maletines para ordenadores y accesorios urbanos. Se destaca en su nuevo catálogo la colección de maletines para portátiles para hombre y mujer.

En la línea femenina sacan al mercado la colección Piano caracterizada por sus tonalidades suaves. También se destaca el tejido interior extra suave, que mantendrá el portátil a salvo de ralladuras y golpes.

Se suma a esta nueva colección, la de la línea masculina, algo más sobria y representada por el modelo Largen. En este modelo cabe destacar el gran número de detalles que contiene en su interior, con múltiples bolsillos organizadores y hasta un llavero para mantener los bolsillos de los pantalones libres de peso. Coolpack es una firma que destaca por la calidad de sus acabados y los detalles de sus productos, consiguiendo fabricar así artículos que marcan una clara la diferencia en el mercado.

Efectivamente, hay accesorios de viaje sin los que no se podría vivir. Con los maletines de esta marca no se echará de menos un espacio para cada uno de los compañeros de viaje, como el dispositivo móvil o los cascos para escuchar la música favorita durante el viaje, o ese bolsillo extra donde guardar el libro preferido.

Así pues, si se desea adquirir un producto de calidad se aconseja sin duda ojear el catálogo de Coolpack disponible online, estando convencidos de que no decepcionará a ningún usuario.

Accesorios diseñados para ir cómodos a la oficina o de viajes de negocios Pasa a todo el mundo. Cuando se da con una prenda cómoda y que gusta, uno no se cansa nunca y la combina con todo el vestuario de su armario. Es lo que caracteriza también a las bandoleras para hombre de la marca Coolpack.

Las bandoleras son prácticas para el día a día, y son las grandes aliadas de los hombres a la hora de ir a la oficina o de viaje de negocios. Como curiosidad, saber que también se llaman bolsos cruzados o bolsos de padre. Y en los países anglosajones se conocen como ‘crossbody’, es decir, cruzado al cuerpo.

En el catálogo de Coolpack destacan el modelo STUNT equipado con dos compartimientos acolchados, para llevar los dispositivos como el móvil, o tablet con total comodidad. Su diseño es desenfadado, y están fabricadas con materiales repelentes al agua, para mantener su interior a salvo de la lluvia. Cuentan con varios bolsillos adicionales, para llevar accesorios como lápices, bolígrafos, gafas, etc.

La bandolera es un complemento ideal para transportar accesorios como el dispositivo móvil con comodidad, o incluso agendas convencionales, y así llevar los bolsillos libres. Su compartimiento principal ofrece un espacio cómodo y amplio. En los modelos de Coolpack, también cuentan con un bolsillo secundario y un bolsillo oculto, todos ellos, con su respectiva cremallera. Además, dispone de una correa de hombro ajustable al gusto del usuario, y sus materiales de fabricación son asimismo repelentes al agua.

Una alternativa elegante para llevar los dispositivos móviles con seguridad Las bandoleras para hombre fueron relegadas al olvido por la gente joven en los 80 –por los maletines– y en los 90 –por las riñoneras y las mochilas–, mientras que a mediados de los 2000 volverían a cruzarse en el camino de las firmas de moda y de actores famosos volviendo a formar parte de la indumentaria esencial masculina. Más aún en estos días en los que el móvil va con las personas a todas partes y comienzan a ser de un tamaño considerable como para llevarlos en los bolsillos.

Si bien entre el público juvenil hay cierta preferencia hacia las mochilas, las bandoleras y maletines para portátil representan una opción muy útil, que además de su comodidad, aportan un toque de seriedad y profesionalidad a la apariencia y estilo del usuario urbano.

Una bandolera para hombre de calidad ayuda a proyectar un aspecto más serio y ejecutivo, a la vez que combina fácilmente con otros accesorios y complementos diseñados para ello, como el reloj o el calzado de este estilo. Además de aportar seguridad al dispositivo móvil, aporta elegancia y clase aligerando el peso de los bolsillos.

¡Además, todos estos accesorios se pueden personalizar con un logotipo empresarial, para convertirlos en un excelente regalo corporativo!