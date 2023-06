SOS BlueShield49 explica el peligro de comprar una baliza que no esté totalmente homologada

Son muchas las personas que por desconocimiento compran una baliza para coche sin saber a ciencia cierta cuál es su procedencia. No obstante, es un mercado colapsado de opciones, por lo que lo mejor que se puede hacer es investigar antes de tomar una decisión, ya que, hoy en día, se están comercializando muchos productos a bajo coste que, pueden decir que están homologados, pero realmente, no cumplen con todos los procesos de homologación en todos sus componentes. El peligro de comprar una baliza que no esté totalmente homologada es realmente significativo y puede llegar a ser peligroso. Para evitar problemas, es recomendable adquirir una baliza que esté completamente homologada como por ejemplo, la empresa BlueShield49.

Cuál es el peligro de comprar una baliza que no esté totalmente homologada El principal peligro de comprar una baliza que no esté totalmente homologada es que se corre el riesgo de que el producto se estropee rápidamente por mala calidad, que debido a sus componentes eléctricos pueda producir un cortocircuito y de esta forma un incendio, o peor aún, que no sea visible por no contar con la potencia lumínica necesaria, ya que la luz que emite debe ser visible por lo menos a 1 kilómetro de distancia, tanto diurna como nocturnamente, y de esta forma aumente el riesgo de producir un accidente.

Asimismo, es importante que las personas entiendan que una baliza homologada es sinónimo de tranquilidad, que no son un juguete, y que, todos y cada uno de sus componentes deben ser revisados exhaustivamente para garantizar su eficacia, funcionando adecuadamente en cualquier situación, y bajo condiciones climáticas adversas, calor, frío, viento, lluvia, nieve, etc.

Otro aspecto fundamental a considerar es la legalidad. En España, es obligatorio que las balizas cumplan con ciertos estándares de homologación para su uso en la vía pública, y es la DGT la que debe otorgar la correspondiente homologación. Aunque como hemos mencionado, que una baliza indique que está homologada por la DGT, puede que no sea realmente cierto o que verdaderamente no estén homologados todos y cada uno de sus componentes.

Comprar balizas 100% homologada. La empresa BlueShield49 comercializa SOSBlueShield49, un dispositivo LED luminoso V-16, diseñado para ofrecer la perfecta señalización de emergencia en situaciones de accidente o avería en carretera. Homologado y autorizado por la DGT, en todos y cada uno de sus componentes y siendo 100 % española tanto en su fabricación, como en su diseño. Esta baliza destaca por su eficacia y seguridad. La baliza emite un destello ámbar de 360º, garantizando una visibilidad a más de 1 kilómetro de distancia.

Entre las ventajas de esta baliza, resalta su versatilidad en cuanto a su sujeción, estando disponible con un sistema de sujeción dual: mediante imantación, con sus potentes imanes y a través de su sistema con ventosa. Estas dos opciones, permite una fácil instalación en diferentes superficies del vehículo, sean con componentes férricos o no, y eficaz para cualquier tipo de vehículo (coche, moto, furgoneta, camión autobús).

Otro aspecto a mencionar es su diseño exclusivo, pequeño y compacto, lo que facilita que pueda ser guardado por ejemplo en la guantera, o en cualquier compartimento pequeño del vehículo.

Para adquirir la baliza SOSBlueShield49, los interesados pueden visitar la página web de BlueShield49, donde encontrarán toda la información necesaria, y recuerden adquirir un producto que puede resultar más barato al principio que otro, en ocasiones, puede resultar, al poco tiempo, mucho más caro y, en este caso, que provoque un accidente.