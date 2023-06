¿Cómo saber cuál es el mejor espray nasal para aliviar la sinusitis?

La sinusitis es una enfermedad frecuente que puede ser aguda o crónica (cuando los síntomas duran más de 3 meses).

Aunque esta patología no es grave, salvo complicaciones muy infrecuentes de la sinusitis aguda, sí afecta muy negativamente la calidad de vida de las personas que la padecen, especialmente cuando se cronifica.

Los síntomas característicos de sinusitis son congestión nasal, secreción nasal, dolor o presión facial y disminución o pérdida de olfato. Estos síntomas se deben a la acumulación de mucosidad en el interior de los senos nasales.

Según diversos estudios, se ha demostrado que las personas que padecen sinusitis crónica utilizan una media de 3 productos combinados cada vez que sufren una agudización y a pesar de ello con poco o ningún alivio.

¿Cómo tratar la sinusitis efectivamente? La mayoría de los médicos y artículos de consenso muestran poca evidencia de la eficacia de los tratamientos con antibióticos, corticoides, descongestionantes, agua de mar, mucolíticos y antihistamínicos.

De hecho, solo un 0,5-2% de los casos de sinusitis son causados por bacterias y necesitan antibióticos, por los que estos medicamentos no solo son ineficaces en la gran mayoría de personas con sinusitis, sino que, además, favorecen la resistencia bacteriana.

Los corticoides son muy eficaces si la causa de sinusitis es debida a la existencia de pólipos nasales o rinitis alérgica, pero no aliviarán los síntomas de sinusitis en el resto de los casos.

Los descongestionantes alivian la congestión nasal, pero su acción es corta, tiene efecto rebote y producen adicción; lo que en conjunto lleva a la alteración de la mucosa nasal y se produce una enfermedad llamada Rinitis medicamentosa, cuyo síntoma principal es, paradójicamente, la sinusitis.

Por último, el agua de mar y el suero salino ayudan a mantener la mucosa hidratada y tiene un efecto descongestionante, pero no drenan la mucosa acumulada en los senos nasales.

¿Por qué elegir Nasodren®? Nasodren® es un spray nasal 100% natural indicado para el tratamiento de la sinusitis ya sea aguda o crónica e independientemente de la causa que la produzca.

Nasodren® solamente contiene extracto de ciclamen. Gracias a su mecanismo de acción, Nasodren® drena completamente la mucosidad de los senos nasales aliviando rápidamente todos los síntomas de sinusitis.

Además, Nasodren® tiene un efecto puramente fisiológico y no se absorbe, mostrando un mejor perfil de seguridad en comparación a los otros productos o medicamentos mencionados anteriormente.