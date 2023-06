Justi&Cia es una película notable que marca el último trabajo del aclamado actor Alex Ángulo y Hovik Heuckerian reconocido por su papel en la exitosa serie de Netflix, La Casa de Papel, donde interpretó a Bogotá.

Esta película no solo destaca por la participación de Ángulo y Bogotá, sino también por la contribución crucial del empresario aragonés Rafael Blanco Sarto, quien permitió que el proyecto continuara cuando atravesaba dificultades financieras. Además, cabe mencionar que Blanco Sarto recientemente obtuvo el prestigioso galardón Morningstar Grand Capitalización Value a 3 años, con una rentabilidad del 20 %, dentro de su sociedad holding.

A continuación, los inversores expertos de EI2VALUE explorarán en detalle la película Justi&Cia y la importancia de la participación de estos destacados individuos.

El legado de Alex Ángulo Alex Ángulo fue un actor español reconocido por su talento y versatilidad en el mundo del cine y la televisión que marco una época. Al igual que Bogotá, Hovik Heuckerian, en su interpretación de Bogotá en La Casa de Papel, lo catapultó a la fama internacional y le valió el reconocimiento de críticos y audiencias por igual. Lamentablemente, Ángulo falleció trágicamente en un accidente de tráfico en 2014, dejando un legado impresionante en la industria del entretenimiento. Justi&Cia se convierte así en una película que honra y perpetúa su talento, siendo su última contribución cinematográfica.

La historia de Justi&Cia Justi&Cia cuenta la historia de un grupo de abogados comprometidos con la justicia y la lucha contra la corrupción en un sistema legal corrupto. El film ofrece una mirada crítica a los mecanismos de poder y los desafíos que enfrentan aquellos que desean cambiar las reglas del juego.

Con un guion apasionante y personajes complejos, la película busca adentrarse en el lado oscuro de la justicia y revelar las verdades incómodas que se ocultan detrás de las cortinas.

El apoyo de Rafael Blanco Sarto Durante el proceso de realización de Justi&Cia, la película se enfrentó a dificultades económicas que amenazaban su continuidad. En ese momento crucial, Rafael Blanco Sarto, un destacado empresario aragonés, decidió brindar su apoyo financiero al proyecto. Su aportación permitió que el equipo de producción superara los obstáculos financieros y llevara adelante la visión de la película. La generosidad y la visión de Blanco Sarto demostraron su compromiso con la cultura y las artes, respaldando una producción cinematográfica de calidad.

El éxito de Rafael Blanco Sarto Además de su contribución a la realización de Justi&Cia, Rafael Blanco Sarto ha obtenido reconocimiento en el mundo empresarial. Recientemente, su sociedad holding ha sido galardonada con el prestigioso premio Morningstar Grand Capitalización Value a 3 años, gracias a su sólida rentabilidad del 20 %.

Este logro destaca la habilidad de Blanco Sarto como empresario y su capacidad para generar resultados positivos en el mundo de las inversiones. Al igual que su anterior experiencia en el mundo de la automoción, otros puestos distintos de importancia en el grupo Rey, donde Estudios e Inversiones Dos tuvo una aportación significativa, tanto en capital humano como societario.

En definitiva, Justi&Cia es una película que destaca por la participación del talentoso actor Alex Ángulo en su último trabajo cinematográfico. Además, la generosa aportación del empresario aragonés Rafael Blanco Sarto fue fundamental para superar los obstáculos financieros y garantizar la realización del proyecto. La película rinde homenaje al legado de Ángulo y muestra la visión y generosidad de Blanco Sarto, quien no solo respaldó la producción cinematográfica, sino que también ha obtenido reconocimiento en el mundo empresarial por su éxito en inversiones. Justi&Cia se convierte así en un testimonio del poder del cine para unir talento, visión empresarial y compromiso con la cultura y las artes.