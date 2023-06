¿En qué consiste una conducta narcisista?, por Gema Albarracín

Entendiendo el narcisismo El narcisismo ocupa un lugar destacado en el imaginario popular, y la etiqueta "narcisista" se usa ampliamente para referirse a personas que parecen demasiado llenas de sí mismas. También existe una creciente sensación de que el narcisismo está en aumento en todo el mundo, especialmente, entre los jóvenes, aunque la mayoría de las investigaciones psicológicas no respaldan esa idea.

El narcisismo se debe observar como un espectro, según explica la psicóloga Gema Albarracín. Este rasgo se distribuye normalmente en la población, con la mayoría de las personas puntuando cerca del medio, y pocas en los extremos. El Inventario de Personalidad Narcisista (NPI), desarrollado por Robert Raskin y Calvin S. Hall en 1979, es la medida más comúnmente utilizada de este rasgo. Las puntuaciones varían de 0 a 40, siendo la media generalmente baja o media. Los individuos saludables que puntúan un poco más alto pueden ser percibidos como extremadamente encantadores, especialmente, en el primer encuentro, pero eventualmente pueden parecer vanidosos. Tales individuos pueden tener encuentros personales incómodos o estresantes, pero aún poseen una personalidad fundamentalmente saludable.

Rasgos del narcisismo Es fácil describir a alguien que pasa demasiado tiempo hablando de su carrera o que nunca parece dudar de sí mismo como un narcisista, pero el rasgo es más complicado que eso. El narcisismo no representa necesariamente un exceso de autoestima o de inseguridad; más exactamente, abarca un hambre de aprecio o admiración, un deseo de ser el centro de atención y una expectativa de un trato especial que refleje un estatus superior percibido. Curiosamente, muchas personas altamente narcisistas a menudo admiten conscientemente que son más egocéntricas. Un alto nivel de narcisismo, no es sorprendente, puede ser perjudicial en las relaciones románticas, familiares o profesionales.

¿Cómo detectar a un narcisista? El narcisismo se caracteriza por un sentido grandioso de autoimportancia, una falta de empatía por los demás, una necesidad de admiración excesiva y la creencia de que uno es único y merecedor de un trato especial. Si uno se encuentra con alguien que consistentemente exhibe estos comportamientos, puede ser un individuo altamente narcisista.

¿Cuál es la diferencia entre el narcisismo y el narcisismo patológico? El narcisismo patológico, o trastorno de la personalidad narcisista, es raro: afecta a aproximadamente el 1 % de la población, una prevalencia que no ha cambiado desde que los médicos comenzaron a medirla. Se sospecha de este trastorno cuando los rasgos narcisistas afectan el funcionamiento diario de una persona. Esa disfunción típicamente causa fricción en las relaciones debido a la falta de empatía del narcisista patológico. También puede manifestarse como antagonismo, alimentado por la grandiosidad y la búsqueda de atención. Al verse a sí mismos como superiores, el narcisista patológico naturalmente ve a todos los demás como inferiores y puede ser intolerante al desacuerdo o a las preguntas.

¿Los narcisistas saben que son narcisistas? Para quien se pregunta si alguien es un narcisista, podría ser mejor simplemente preguntarles. Se asume generalmente que las personas o no se dan cuenta de que son narcisistas, o lo niegan para evitar un desafío a su identidad. Pero en la investigación utilizando la llamada Escala de Narcisismo de Ítem Único, las personas que respondieron afirmativamente a la única pregunta, "¿Eres un narcisista?", fueron mucho más propensas que otras a obtener una puntuación alta en narcisismo en el Inventario de Personalidad Narcisista de 40 preguntas.

¿Hay algún beneficio en ser narcisista? La investigación ha descubierto algunos beneficios en el narcisismo relativamente alto, pero subclínico, como una mayor resistencia mental (desempeño bueno en situaciones de alta presión) y un mayor logro en la escuela y en el trabajo. Un sentido elevado de autovaloración también puede hacer que una persona sea más motivada y asertiva que otras. Otras investigaciones han vinculado el narcisismo a una menor incidencia de depresión.

¿Mi jefe es un narcisista? Un jefe narcisista prioriza avanzar sobrellevarse bien, lo que significa que a menudo son poco colaborativos, arrogantes y argumentativos, y están miópicamente enfocados en convertirse en "el ganador". Los jefes narcisistas se atribuyen todo el crédito por los éxitos y se lanzan contra aquellos que no demuestran lealtad. Estas tendencias y otras indican que puedes estar tratando con un jefe narcisista.

Cómo manejar a un narcisista Navegar una relación con un narcisista puede ser profundamente frustrante y angustiante. En su búsqueda de control y admiración, las personas narcisistas pueden manipular y explotar a otros, dañando su autoestima e incluso intentando alterar su sentido de la realidad. Discutir con un narcisista sobre su acción a menudo resulta infructuoso.

Una solución más exitosa es establecer límites y distanciarse emocionalmente. Reconocer que no se pueden controlar los sentimientos acerca de una persona, pero se puede controlar cómo responder a ellos. Cortar lazos con un compañero narcisista, un miembro de la familia, o un jefe puede ser finalmente la mejor si no la única solución. En ese proceso, es útil reflexionar sobre las características del individuo para evitar encontrarse en escenarios similares en el futuro.

Narcisismo en las relaciones El deseo de un narcisista de provocar admiración y elogios, especialmente de posibles parejas románticas, a menudo los hace encantadores y carismáticos, rasgos que pueden encender rápidamente un romance. Pero su déficit inherente de empatía puede impedirles comprender el mundo interior de una pareja y establecer una relación a largo plazo satisfactoria.

Es casi imposible para las personas con trastorno de la personalidad narcisista enamorarse verdaderamente y construir una asociación confiable e igualitaria. Tal individuo puede buscar establecer reglas estrictas en una relación e intentar aislar a un nuevo compañero de amigos y familiares, entre otros comportamientos perturbadores.

¿Qué hacer si alguien es víctima de un narcisista? Si uno se encuentra en una relación con una persona narcisista, ya sea personal o profesional, puede ser una experiencia muy desafiante y agotadora. Los narcisistas son expertos en manipulación y pueden socavar la autoestima y bienestar emocional. Por lo tanto, es esencial protegerse y establecer límites firmes.

Reconocer el problema: Aceptar que se está en una relación con un narcisista es el primer paso para protegerse. Es fundamental entender que el narcisismo es un trastorno de la personalidad que no cambiará a menos que la persona quiera hacerlo y busque ayuda profesional.

Establecer límites firmes: Los narcisistas a menudo no respetan los límites personales. Por lo tanto, es crucial establecer y mantener límites claros para proteger el bienestar emocional.

Buscar apoyo externo: Hablar con amigos y familiares de confianza sobre las experiencias. Ellos pueden proporcionar perspectiva y apoyo emocional.

Buscar ayuda profesional: Un psicólogo o terapeuta puede ayudar a navegar la relación y a desarrollar estrategias para proteger el bienestar emocional. Los profesionales de la salud mental también pueden ayudar a entender y procesar las experiencias.

¿Por qué los narcisistas causan una buena primera impresión? Las investigaciones sugieren que las personas pueden sentirse inicialmente atraídas por los narcisistas porque parecen poseer una autoestima más fuerte de la que realmente tienen, un rasgo que a menudo se aprecia.

¿Los narcisistas pueden enamorarse? Los narcisistas pueden mostrar pasión y encanto en las primeras etapas de las citas. Pero para la mayoría de los narcisistas, las relaciones son transaccionales. Proporcionan atención positiva y satisfacción sexual para fortalecer el ego y la autoestima del narcisista. El objetivo es disfrutar del placer sin compromiso, y la mayoría de los narcisistas pierden interés en la relación a medida que aumenta la expectativa de intimidad o sienten que han conquistado el desafío de asegurar una relación.

¿Los narcisistas tienen más encuentros casuales que otras personas? Desde una perspectiva evolutiva, se ha teorizado que, al menos en el ámbito de la pareja, el narcisismo puede tener una función adaptativa: el éxito en la pareja a corto plazo. La investigación transcultural ha encontrado que los narcisistas tienden a tener niveles más altos de sociosexualidad: están más interesados en las relaciones a corto plazo o encuentros casuales, y más dispuestos a perseguir a parejas que ya están en relaciones comprometidas.

¿Cuál es la diferencia entre el egoísmo y el narcisismo en una relación? El trastorno de la personalidad narcisista es relativamente raro: hay muchas más personas que simplemente son egoístas. La diferencia radica en si la persona es periódicamente mala y egocéntrica o si consistentemente carecen de empatía.