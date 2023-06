5 situaciones en las que el interim management ofrece valor a las empresas, por Manager in Motion

Los ejecutivos interinos son una gran alternativa a la hora de afrontar las crisis y momentos de transición de las organizaciones. Esto se debe a que poseen la experiencia para desempeñarse en roles de alta responsabilidad, aportando soluciones efectivas y ágiles, para encaminar a organizaciones y pymes hacia sus objetivos. Por este motivo, Manager in Motion ofrece un servicio de interim management que brinda una respuesta a las problemáticas complejas de las empresas.

Especialistas en el manejo empresarial Manager in Motion es una empresa especializada en mejorar la rentabilidad de las empresas con una comunidad apasionada y selecta de interim managers, potenciando el activo de las organizaciones con capital humano circulante en etapas de incertidumbre. Para ello, aportan soluciones sostenibles, trabajando por objetivos en proyectos temporales para acelerar los resultados en la gestión de transformación, reestructuración, integración y expansión de las empresas.

Situaciones donde el interim management puede dar valor a las empresas El interim management posee diversos beneficios para las organizaciones en determinadas casuísticas.

En primer lugar, permite la optimización de procesos, especialmente para pymes y pequeñas empresas que necesiten mejorar su productividad y rentabilidad. Esto se debe a que un interim manager es capaz de analizar y reestructurar los procesos empresariales, mejorando la eficiencia, reduciendo costes y aumentando el rendimiento.

En segundo lugar, otro de los beneficios de contar con esta figura es una mejora en la rentabilidad, ya que ante las dificultades financieras o la disminución en el margen operativo o de utilidad neto, el ejecutivo interino puede implementar acciones concretas que mejoren la rentabilidad, como la revisión de la estructura de costes, la identificación de nuevas oportunidades de ingresos o la implementación de medidas de control financiero.

En tercer lugar, las soluciones de interim management permiten la expansión a nuevos mercados, solucionando desafíos como el desconocimiento del entorno empresarial local o la falta de experiencia en los nuevos mercados.

Seguidamente, estos ejecutivos son especialistas en la gestión de cambios como la implementación de nuevas tecnologías, reestructuraciones organizativas o fusiones y adquisiciones. Ante estas dificultades, un ejecutivo interino puede liderar y gestionar la transición, manteniendo el flujo de trabajo y asegurando la integración fluida de los objetivos.

Finalmente, el interim manager es un excelente aliado en las situaciones de crisis, desde la pérdida de clientes hasta problemas legales o conflictos internos, ya que se encuentran facultados para resolver situaciones complejas, brindando respuestas rápidas y eficientes.

Debido a la capacidad del servicio de interim management para brindar soluciones ágiles mediante experiencia dilatada, conocimientos especializados y una perspectiva externa, Manager in Motion se erige como una excelente opción de transición para las empresas.