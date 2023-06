Las claves para aumentar la felicidad diaria; socializar, reír, abrazar, comer... y también cocinar

20 de junio, Yellow Day, el día más feliz del año

Socializar, reír, abrazar, comer… pero también cocinar, las claves para aumentar la felicidad a diario.

Los autores de Cookpad, la mayor comunidad de cocineros caseros del mundo, afirma que la cocina casera es lo que más bienestar les aporta en su día a día.

Dejando de lado que resulta muy complicado experimentar una felicidad plena a diario, hay ciertas actividades que, de manera directa y casi inmediata ayudan a las personas a reducir su nivel de estrés y cortisol y provocan una sensación de bienestar y calma.

Dedicar tiempo a uno mismo a través de la lectura, la música, la meditación, el deporte, o disfrutar tiempo con la familia o amigos, son prácticas que ayudan a lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo y promueven esa ansiada felicidad que tanto se busca. Comer también es sinónimo de felicidad, está comprobado científicamente que, cuando se come, el cerebro libera dopamina, la hormona asociada al placer, que provoca una sensación de bienestar y felicidad.

Pero no solo comer provoca felicidad, cocinar es otra de las actividades que más puede ayudar a promover esa sensación de bienestar máxima. Un hecho que en Cookpad, la comunidad de cocineros caseros más grandes del mundo, llevan años confirmando de primera mano.

@tesa.cuina, una de las autoras más activas de Cookpad, afirma que, sin duda, cocinar le ayuda a ser más feliz “el tiempo que paso entre cazuelas y sartenes y pensando lo mucho que disfrutarán mis invitados con mis platos, es único. Cocinar es un medio de expresión artística más y, compartir el resultado, una forma mágica de demostrar estima a otros y vivir momentos alegres e irrepetibles con amigos y familia”.

Para tesa, además, cocinar es mucho más que un hobby, es una necesidad diaria y recuerda que durante el confinamiento se convirtió, casi, en la actividad central del día. “Elegir las recetas y publicar las nuevas conquistas culinarias fue un entretenimiento que hizo muchísimo más llevadera una situación tan complicada. Algunos días era el único aliciente que tenía para seguir en la brecha y no entristecerme, la familia cookpad y su app convirtieron cocinar en una divertida actividad diaria”.

Cocinar, desde el plato más sencillo hasta el más elaborado, es una tarea que requiere, en primer lugar, concentración y atención a los detalles, un hecho que permite a la mente liberarse y evadirse de pensamientos tóxicos y preocupaciones para centrarse en los fogones. Desde Cookpad, la comunidad digital de referencia en España para cocineros caseros, aseguran que sus usuarios y autores destacan la cocina como la principal vía de escape en momentos complicados de sus vidas, o la herramienta que mejor les funciona para relajarse en su día a día. Nuria Díaz (@nuritmica.fit) nutricionista y autora de cookpad, asegura que cocinar, y también bailar, le permiten olvidarse de todo por un rato y disfrutar. Además, confiesa que una de las herramientas que más le gusta de Cookpad es la posibilidad de compartir y tener guardadas todas sus recetas para utilizarlas cuando lo necesita.

Además, cocinar tiene una recompensa; el resultado final, una recompensa personal que, en muchas ocasiones, viene acompañada de la gratitud y el reconocimiento de las personas con las que lo compartes. Pero incluso cuando el resultado no es el esperado, la cocina también aporta una importante lección; aprender de los errores y continuar mejorando. Desde su nacimiento, Cookpad sirve de guía e inspiración para cualquiera con ganas de cocinar, ya sea novato o un experto en la cocina. Además, permite descubrir alternativas originales a recetas clásicas y, al compartirlo, otros muchos pueden replicarlo.

Gracias a las más de 220.000 recetas que cocineros caseros de España comparten en Cookpad y la capacidad de sus usuarios de interactuar con sus autores, miles de personas cada día dedican parte de su tiempo a cocinar y, de esta forma, mejorar su estado de ánimo y felicidad.

Sobre Cookpad Cookpad es la comunidad de cocineros caseros más grandes del mundo. Un espacio de inspiración para la cocina del día a día, gracias a la vibrante contribución de sus autores y los millones de usuarios que replican sus creaciones y trucos de cocina.

Una plataforma web y una app donde encontrar millones de recetas y aprender de otros miembros de la comunidad y aficionados a los fogones, haciendo más divertida y sorprendente la cocina diaria.