¿Cómo afecta el calor en el descanso?, algunas recomendaciones para dormir mejor con Dormitienda

Son innumerables las personas que desconocen cómo afecta el calor en el descanso. Todas estas deben saber que las altas temperaturas pueden impedir que un individuo descanse y logre conciliar el sueño.

En este sentido, es fundamental informarse al respecto para tomar las medidas que sean necesarias, entre ellas, adquirir un colchón que esté diseñado para épocas calurosas.

Quienes no sepan dónde comprar este tipo de productos pueden acudir a lugares como Dormitienda, un comercio que opera de forma online y que destaca por su trayectoria en el mercado con más de 25 años de experiencia.

Cómo afecta el calor en el descanso: todo lo que hay que saber al respecto Cómo afecta el calor en el descanso es una pregunta que se hacen a menudo muchas personas. Lo primero que hay que aclarar es que cuando las temperaturas aumentan, el cerebro genera menos melatonina, que es la hormona reguladora del sueño, lo que se traduce en insomnio.

Estar en un ambiente caluroso, más allá de generar dificultad para conciliar el sueño, conlleva a que un individuo se sienta incómodo y sudoroso y que tenga que levantarse bien sea a cambiarse de ropa o hidratarse, lo que le dificulta aún más el proceso de quedarse dormido.

Además, el calor puede provocar sequedad en la boca y la garganta, lo que también puede dificultar la relajación necesaria para dormir. La falta de sueño adecuado debido al calor puede tener consecuencias para la salud y el bienestar en general.

Quienes no tienen un sueño reparador durante la noche, tienen somnolencia durante el día, no pueden concentrarse para realizar sus actividades cotidianas y, en general, pueden sentirse deprimidos y agotados.

Cómo contrarrestar los efectos negativos del calor Para contrarrestar los efectos negativos del calor, se pueden aplicar diversas estrategias. Una opción recomendada es hacerse una ducha con agua tibia antes de dormir, puesto que esto ayuda a que el cuerpo alcance una temperatura media. Sin embargo, es importante evitar dejarse el cabello mojado, ya que puede traer consecuencias para la salud.

Otra excelente idea es colocarse unos calcetines humedecidos o fríos antes de dormir porque los pies son una de las zonas que ayuda a regular la temperatura corporal. Asimismo, es fundamental ponerse ropa fresca para descansar durante la noche.

Por otra parte, para climatizar la habitación, en lugar de utilizar el aire acondicionado, que puede resecar el ambiente, se puede optar por el uso de ventiladores tradicionales o los que traen difusores.

Por último, otra alternativa eficaz para contrarrestar los efectos negativos del calor es adquirir un colchón que se adapte a las temperaturas del verano, como el Colchón Visco Gel de Dormitienda. Estos colchones incorporan tecnología de gel, que favorece el flujo de aire y evita la acumulación de calor, proporcionando una sensación de frescor constante.