Skincare Pantone; cómo el tono de la piel (y no va de etnias) influye en el tipo de activos cosméticos a escoger

No hablamos de etnias. Esto va de composición bioquímica de la piel, la cual, según la ciencia, difiere con base en su tonalidad. Así que, más allá de la seca, mixta y grasa ‘de-toda-la-vida’, parece que el Pantone cutáneo también influye a la hora de determinar el tipo de fórmulas cosméticas que van mejor a cada cutis. María Iturralde -química experta en cosmética y responsable de marketing y formación internacional de LACABINE - lo explica.

OLIVE (Tono principal: amarillo. Subtono: azulado) Kim Kardashian, Penélope Cruz, Jennifer López, Megan Markle o Salma Hayek pertenecen al mismo Skin Pantone: el OLIVE. Esta es la tonalidad cutánea más abundante en países como España, Grecia, India y Portugal. Suelen ser Fototipo III (piel tendencia a broncearse rápido y poco propensa a quemaduras) y su cabello natural es castaño oscuro. Tienden al tono cetrino cuando se les retira el bronceado (por la mezcla amarillo + azul que sin moreno tira a verdoso), de forma que les van muy bien los productos con vitamina C y todos los de efecto iluminador y anti-flacidez, ya que son pieles gruesas con mayor tendencia al descolgamiento.

María Iturralde de LACABINE les recomienda productos con vitamina C y mucha limpieza. Sus musts: LACABINE SÉRUM VITAMINA C (24,95 €) -muy rico en este antioxidante (conocido por sus propiedades iluminadoras y anti-envejecimiento), además de proteoglicanos y glicopolímeros que van a aportar la hidratación y luminosidad tan necesarias a esta tipología de piel - y, como limpiador, LACABINE HYALURONIC INFUSION MICELLAR WATER (8,95 €), que combina la tecnología micelar (para eliminar las impurezas de la piel de forma efectiva y ácido hialurónico, que aporta un extra de hidratación y jugosidad, muy ad-hoc a las pieles oliva).

MILKSHAKE (Tono principal: blanco. Subtono: rosado) Para tener una idea del tono, tienen la piel así: Sophie Turner, Dakota Johnson, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Lucy Boynton, Dita Von Teese.... Pura genética anglosajona (UK, Alemania, Países Bajos) y nórdica. Su piel es blanca como la leche batida. Son normalmente rubias o pelirrojas (Angelina y Ditta son dos rubias reconvertidas a morenas por voluntad propia) y Fototipo I. Son las más sensibles y reactivas, tanto al sol (fotoprotector más alto a diario y mejor evitar exposición directa) como a la reactividad: rojeces, eccemas… Necesitan productos hipoalergénicos y sus principales ‘caballos de batalla a nivel piel-edad’ son vasculares: arañitas, rojeces... También tienen mayor tendencia a las líneas de expresión (por ser extremadamente finas) y a las manchas, salvo que eviten totalmente el sol.

La química de LACABINE les recomienda un extra de hidratación y fórmulas con Cica para calmar y prevenir rojeces, como LACABINE FACIAL FLUID CREAM 5XPURE HYALURONIC SPF50 (17,95 €) “para la sensibilidad y reactividad que acompañan al tono milkshake, es básico un solar de amplio espectro con un alto factor de protección de uso diario y este fluido facial es idóneo para ellas: no solo ayuda a proteger frente a las radiaciones solares de forma muy eficaz, sino que, a la vez, aporta todos los beneficios del ácido hialurónico: hidratación y relleno de arrugas desde el interior. Es de los productos antiedad bestseller de la firma entre pieles sensible y ''muy blanquitas”.

El segundo producto recomendado es LACABINE MONOACTIVES 20 % CICA SOLUTION (17,95 €) un sérum-crema formulado para ayudar a calmar y aliviar las rojeces y la irritación de la piel sensible con centella asiática como ingrediente principal: ayuda a mantener la piel protegida y confortable”.

VANILLA (Tono principal: beige. Subtono amarillo) La andaluza Paz Vega, la cantante de Barbados Rihanna, la neoyorkina de ascendencia asiática Lucy Liu… Da igual el lugar de nacimiento y la procedencia de sus ancestros, las pieles tono vainilla abarcan todas las nacionalidades. También es la de Miley Cyrus, Jennifer Aniston o Madonna. Suelen ser Fototipo II: se broncean con facilidad, pero tienen tendencia a quemarse sin no se protegen adecuadamente y también se tornan cetrinas (más amarillento que verdoso) al perder el bronceado. Son más finas que las Oliva y habitualmente mixtas, con tendencia a poros abiertos e imperfecciones en la zona T. Sus puntos flacos en lo que se refiere al paso del tiempo se centran, sobre todo, en el contorno de ojos, cuello y escote, que si no se cuidan presentan más manchas, arruguitas final y flacidez que otros tonos.

La experta de LACABINE les ‘pauta’ hidratación intensiva ‘repulpante’ desde el interior y fórmulas antiedad concentradas específicas para cuello y escote.

Entre ellas: LACABINE CREMA 5XPURE HYALURONIC (21,95 €), una crema ligera que brinda una potente hidratación, pero sin resultar pesada: justo lo que estas pieles necesitan para mantenerse equilibradas, jugosas, lisas y bonitas sin generar grasa. También les va de cine un contorno de ojos multiacción, pues requieren un especial cuidado en el contorno de ojos que tiende a fragilizarse. LACABINE SERUM EYE CONTOUR (24,95 €), con una fórmula a base de cafeína, péptidos, ácido hialurónico y coenzima Q10, que trata bolsas, ojeras y arrugas, proporcionando una eficiente descongestión y un correcto mantenimiento lipídico, resulta ideal. Como complemento, LACABINE AMPOLLA CUELLO Y ESCOTE (19,90 €/ 10 uds.) pues también en estas regiones requieren un extra de cuidados y esta ampolla está diseñada para tratar específicamente estas áreas, ayudando a trabajar su firmeza gracias a los extractos de Jojoba y Peonía que contiene.

CARAMEL (Tono principal: toffe. Subtono: dorado) Beyoncé, Zendaya, Naomi Campbell o Zoe Kravitz comparten este delicioso tono con muy variadas declinaciones. Tienen la gran suerte de que la suya es una piel muy agradecida y resistente como ninguna a la flacidez y las arrugas que tardan más en emerger que en los tonos más claros y secos. Además, tienen un magnífico arsenal de defensa propio ante los rayos UV, aunque tampoco deben confiarse ni olvidarse de la protección solar.

Por el contrario, el invierno las torna mates y rebajan sus declinaciones doradas. Su cara B: tienden a la sobreproducción sebácea, a presentar poros dilatados y necesitan más exfoliación que otras, pues acumulan células muertas en superficie con mayor facilidad. Además, tienen mayor riesgo de deshidratación, pues su tasa de producción sebácea hace que no perciban la sensación de sequedad.

Según la experta en cosmética y formadora de LACABINE las mejores fórmulas para ellas son las hidratantes e iluminadoras a base de vitamina C y ácidos como los AHAs para una eficiente exfoliación. Es el caso de: LACABINE CREMA VIT-C (21,95 €) (una crema ligera que proporciona toda la hidratación y luminosidad que estas pieles requieren) y LACABINE AMPOLLA PEELING (19,95 €/ 10 uds.), un efectivo peeling que combina 3 tipos de AHAs: cítrico, láctico y tartárico para una eficiente exfoliación que, realizada entre 1 vez por semana y cada 15 días (según necesidades) ayuda a retrasar y suavizar la aparición de líneas de expresión, unifica el tono y mejora la apariencia de las imperfecciones. ''Una exfoliación regular es altamente recomendable para estas pieles, ayudándolas a mejorar su textura y a promover un aspecto más suave y con un extra de luminosidad''', explica la experta.

