¿Por qué es importante tener una estrategia de ciberseguridad?

Debido a que las empresas manejan la mayoría de su información a través de plataformas web y repositorios digitales, es importante que cuenten con una clara estrategia de ciberseguridad que les permita minimizar riesgos de intromisión, prevenir ataques informáticos y saber como actuar ante alguna eventualidad en la red. Para el Grupo Linka, una de las empresas de ciberseguridad más reconocidas del mercado, las organizaciones deben entender las ventajas de la ciberseguridad o NetSkope para salvaguardar la integridad de sus datos y por tal motivo ha decidido exponer en esta ocasión algunas de las razones por las cuales se debe implementar una estrategia de ciberseguridad eficaz y optimizada.

Ciberseguridad para salvaguardar datos La estrategia de ciberseguridad se compone de una guía de buenas prácticas en la que se recogen planes, procedimientos y procesos que indican la manera en que las empresas deben proteger su información. Esto incluye un manual que le señale a los trabajadores los diferentes pasos que deben seguir para manejar de manera ética y responsable los datos confidenciales de la empresa, así como la información vital sobre clientes y proveedores. Esta guía debe actualizarse a medida que las tecnologías vayan avanzando y la empresa vaya adquiriendo nuevas fuentes de información.

El objetivo de las estrategias de ciberseguridad es el de preservar la confidencialidad de la información y garantizar el funcionamiento de los sistemas de trabajo para el desarrollo de la actividad empresarial. Es importante contar con un plan detallado de salvaguarda de la seguridad informática de la organización, sobre todo porque este contribuye a la toma de decisiones estratégicas en periodos cortos de tiempo, minimizando el impacto en la actividad empresarial. Además, las políticas de ciberseguridad también le permiten a la empresa cumplir con los altos estándares de calidad que se exigen a nivel local e internacional, favoreciendo el crecimiento corporativo y ofreciendo las herramientas necesarias para que clientes y usarios confíen en la organización.

Importancia de la ciberseguridad Las estrategias también ayudan a proteger la productividad del negocio, ya que se minimiza el riesgo de intromisión de terceros no autorizados, manteniendo a salvo archivos, documentos, datos e información confidencial y sensible. Toda estrategia debe sustentarse en tres pilares fundamentales: Prevención, Detección y Recuperación. Cada uno de ellos se encarga de guiar al equipo de informática frente a situaciones puntuales de amenaza directa o indirecta de pérdida de datos, por lo que su diseño e implementación debe ir acompañado siempre de la asesoría de empresas de seguridad informática.

Grupo Linka ofrece un servicio de consultoría 360° de diseño e implementación de estrategias de ciberseguridad para entornos securizados IT. El servicio incluye un análisis de vulnerabilidades, la gestión de identidades, cyber formación, auditorías de ciberseguridad para empresaciber, NetSkope, etc. Los interesados solo deben acceder a la página web de Grupo Linka y solicitar más información sobre sus planes para empresas de ciberseguridad.