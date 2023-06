‘Mercado Circular’, la nueva iniciativa sostenible de hoy-voy para reciclar los libros en sus autoescuelas

Los alumnos podrán donar sus libros al acabar el curso y a cambio recibirán un importe simbólico por contribuir al ‘zero waste’ hoy-voy, la red de autoescuelas más grande de España con 39 centros repartidos por todo el país, avanza en su compromiso con la sostenibilidad con Mercado Circular, su nueva iniciativa para dar una segunda vida a los libros de teórica con el objetivo de reducir al máximo los residuos de papel y así evitar la deforestación que conlleva su producción.

Poco a poco se está reduciendo el uso del papel en el sector de las autoescuelas. Los tests y los exámenes que en un inicio se realizaban en hojas de papel ya se han pasado al digital. Sin embargo, los alumnos siguen utilizando libros para estudiar la teórica y eso sigue generando grandes cantidades de papel al año que podrían reducirse reciclándolos y alargando su vida útil al máximo. De esa idea nace Mercado Circular.

Mercado Circular: reciclar, reutilizar, reducir

La iniciativa se divide en tres fases: reciclar, reutilizar y reducir. Por un lado, si un alumno posee un libro usado en buen estado y ya ha acabado su paso por la autoescuela tendrá la opción de llevarlo a su centro para que pueda ser reciclado. Al entregarlo, será compensado con 1€, un importe simbólico para felicitar a los alumnos por aportar un pequeño gesto de ayuda al planeta.

Por otro lado, si un alumno se apunta a la autoescuela y no necesita estrenar un libro, podrá comprar uno de los libros reciclados y reutilizarlo. A cambio, a ese alumno se le descontarán 2€ de los materiales de la teórica. Una manera de ahorrar y ayudar al mismo tiempo que sólo requiere de una sencilla acción. Además, tras acabar el curso, podrá volver a donar su libro para que nuevos alumnos puedan usarlo.

De esta forma, tal y como expresa el propio nombre del proyecto, se crea una dinámica circular que puede repetirse infinitas veces y consigue reducir el consumo de papel innecesario en las autoescuelas, así como los residuos que éste genera.

Mercado Circular estará activa a partir de este mismo mes de junio en todas las autoescuelas hoy-voy. Los alumnos que estén interesados en unirse al proyecto solo tendrán que ponerse en contacto con su centro para donar o reutilizar un libro.

En ruta hacia la sostenibilidad

Éste no es el primer paso de hoy-voy con la sostenibilidad. La autoescuela lleva varios años intentando promover acciones más verdes y limpias. Desde la incorporación del MINI híbrido a su flota hasta sus talleres de movilidad ecofriendly, la empresa ha impulsado diferentes acciones para intentar pivotar hacia un modelo de negocio cada vez más respetuoso con el medio ambiente.

Su próximo reto es migrar a una flota 100% eléctrica, para así contribuir a la reducción de las emisiones de las ciudades y de la contaminación acústica que generan los vehículos de combustión.

Sobre hoy-voy

Transparencia, flexibilidad y diversión forman parte del ADN de hoy-voy. Fundada en 2012 por Carlos Durán y Jordi López, y con una plantilla de más de 360 ​​trabajadores, hoy-voy da servicio además de 1.500 alumnos al mes. La red de autoescuelas cuenta con una flota de coches de la marca MINI que incorporan un iPad donde el profesor registra la evolución del alumno paso a paso.

Además, un innovador sistema de aprendizaje con clases dinámicas, cursos intensivos y una aplicación inteligente para realizar tests on-line hacen que la mayoría de alumnos aprueben a la primera. En los sus siete años de vida, hoy-voy ha formado a más de 123.643 alumnos, con un índice del 90% de aprobados en el examen teórico entre los alumnos que siguen su método y ha realizado más de 3.092.958 clases prácticas, adaptando tarifas y horarios a la demanda y disponibilidad de horarios y profesores. Es por eso que los alumnos que siguen el método de éxito de hoy-voy, si no aprueban, no pagan, sin que esto suponga renunciar a la calidad, gracias a su método académico.

Actualmente hoy-voy cuenta con 39 autoescuelas situadas en Barcelona ciudad (6 centros), Badalona (2 centros), Castellón, Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Girona, Granollers, L'Hospitalet, Lleida, Madrid, Manresa, Mataró, Murcia, Palma de Mallorca (2 centros), Reus, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santander, Zaragoza, Albacete, Tarragona, Terrassa, Valladolid, Vic, Figueres, Vilanova i la Geltrú, León, Pamplona y Mollet.

www.hoy-voy.com