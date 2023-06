Cigna Healthcare, la primera aseguradora de salud en apostar por la inteligencia artificial en el ámbito de la dermatología

Cigna Healthcare implanta una revolucionaria herramienta de inteligencia clínica basada en el reconocimiento de imágenes dermatológicas dentro de su aplicación "Doctor Cigna". La falta de dermatólogos y las largas listas de espera en esta especialidad ponen de manifiesto la necesidad de buscar soluciones innovadoras y disruptivas. La herramienta de Legit.Health permite acelerar el diagnóstico y tratamiento al hacerlo desde una única aplicación y en tiempo real A pesar de que la dermatología se encuentra entre las especialidades más solicitadas desde hace años, no hay suficientes dermatólogos para afrontar la elevada demanda y las largas listas de espera. Conscientes de esta situación y con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes, Cigna Healthcare, compañía líder en seguros, cuenta con una revolucionaria herramienta de inteligencia clínica basada en el reconocimiento de imágenes dermatológicas dentro de su aplicación de médico virtual "Doctor Cigna". De este modo, gracias a la herramienta de Legit.Health, Cigna Healthcare se convierte en la primera aseguradora en España en integrar una solución de inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la dermatología.

Actualmente, hay casi 20.000 pacientes en lista de espera para la consulta de dermatología y el tiempo medio de espera está en los 75 días, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, así como indica la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), más del 70% de los casos en dermatología se podrían manejar desde casa de manera telemática. Por eso, en los últimos años se han ido desarrollando herramientas tecnológicas que faciliten el diagnóstico y fomenten la prevención de múltiples enfermedades dermatológicas.

"Las ventajas que ofrece la innovación tecnológica en dermatología son múltiples, tanto para los pacientes como para los especialistas que trabajan con nosotros. Gracias a la IA conseguimos que los asegurados no se tengan que desplazar de su domicilio para hacer una consulta, mejorando así su satisfacción en general. Además, es un gran apoyo para que los doctores de atención primaria que atienden las consultas telemáticas de Doctor Cigna tengan información adicional sobre la patología, la gravedad de la misma y la necesidad o no de derivar a un especialista", así como destaca Elena Luengo, directora de Innovación de Cigna Healthcare en España.

Por su parte, Andy Aguilar, CEO y Co Fundador de Legit.Health, señala "la inteligencia artificial se ha convertido en un punto clave de los nuevos tratamientos y diagnósticos en dermatología, dando la posibilidad de buscar alternativas de calidad que permitan mejorar la situación actual y reducir los tiempos de espera de los pacientes".

De esta forma, Cigna Healthcare continúa apostando por la innovación, ofreciendo a los médicos soluciones que les permita acceder a un diagnóstico complementario que les ayude a tomar decisiones clínicas más rápidas y mejores. Y es que su implantación a través del servicio médico de "Doctor Cigna" - una herramienta de Cigna Healthcare para acceder a los servicios de salud, de forma rápida, cómoda y confidencial, a través de canales como la videoconsulta o el chat - permite acelerar todo el proceso de diagnóstico y tratamiento al hacerlo desde una única aplicación.

Los pacientes pueden acceder a su consulta telemática a través de "Doctor Cigna" y consultar sus dudas de dermatología. En este punto, el médico de familia pedirá al asegurado una foto del problema dermatológico correspondiente y la subirá a la herramienta de Legit.Health. En tiempo real y a través de la IA, la herramienta facilitará un diagnóstico con la patología correspondiente, el grado de gravedad y si es maligna o no. Con estos datos, el médico de familia podrá derivar al asegurado a un especialista en dermatología o establecer el tratamiento más adecuado a su caso.

Así, la aplicación de la IA en el área de la dermatología ha ayudado a responder a las necesidades actuales y, por consiguiente, a prevenir muchas enfermedades de la piel antes que de una manera tradicional.