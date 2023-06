Más de 8.000 personas visitan el GiBusTour, la iniciativa de Gi Group Holding que ha recorrido España en busca de talento

Durante las semanas en las que ha estado circulando, este particular autobús realizó paradas en 15 localidades, donde los consultores especializados de la compañía asesoraron a más de 2.000 candidatos. Además 1000 personas fueron entrevistadas por los consultores de Gi Group Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha finalizado el viaje de su GiBusTour, su particular autobús que ha recorrido diferentes puntos de España con un doble objetivo: aumentar la empleabilidad de aquellos que se encuentran en búsqueda activa de trabajo o quieran dar un giro a su carrera profesional, así como de favorecer la empleabilidad local e impulsar las empresas de la zona.

Bajo el concepto "Working dates by Gi Group", durante los meses de mayo y junio, más de 8.000 personas han visitado el GiBus. En este sentido se han asesorado a más de 2.000 personas y se han realizado más de 1.000 entrevistas en los "Work Dates", el espacio del autobús acondicionado para ello. Igualmente, en las diferentes localidades donde ha tenido parada el GiBus se han celebrado las "Gi Talks", charlas de orientación laboral, a las que han acudido casi 400 personas.

Javier Carbonell, Candidate Experience Manager de Gi Group Holding, ha reconocido que "como compañía queríamos movilizarnos y estar al lado de quién necesita asesoramiento en su proceso de búsqueda de empleo. Tras varias semanas recorriendo el país, estamos muy contentos con la gran acogida que ha tenido nuestra iniciativa. El feedback ha sido tremendamente positivo. Está demostrado que el mercado laboral está en constante cambio y desde Gi Group Holding queremos apostar por nuevas formas de atraer y fidelizar talento, posicionando al candidato en el centro de la organización. Nuestra prioridad son las personas y estaremos a su lado durante todo el proceso de búsqueda de empleo, trabajando día a día para mejorar su candidate experience".

De Valladolid a Madrid, pasando por 13 localidades más

El GiBusTour arrancó su andadura en Valladolid, el pasado mes de mayo, y posteriormente prosiguió su viaje con parada en otras localidades como Palencia, Burgos, Logroño, Pamplona, Tudela, Zaragoza, Barcelona, Terrassa, Martorell, Valencia, Alicante, Madrid, Getafe y Coslada.

Con esta apuesta, Gi Group Holding busca promover un mercado laboral sostenible, ágil y personalizado con el objetivo de ofrecer el mejor servicio tanto a candidatos como a empresas.