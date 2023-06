'El protocolo de los 7 pasos': ¿qué pasaría si la Tierra no fuera el único planeta con vida?

Ciencia ficción y realidad se mezclan en la trepidante novela del escritor Erik Ruiz Vicente El escritor Erik Ruiz Vicente se adentra por primera vez en el panorama literario actual con una novedosa e interesante propuesta: 'El protocolo de los 7 pasos'.

Tal y como indica su título, esta novela de ciencia ficción propone cómo sería el hallazgo de vida extraterrestre y cómo se actuaría ante este hecho, una situación que parece muy lejana y ficticia, pero también muy factible, dados los grandes avances que se están produciendo en el mundo de la ciencia y de la astronomía en concreto.

"Es una idea que me rondaba por la cabeza. Estaba esperando ver alguna película con un tema similar, pero como no veía nada parecido, decidí crear la historia que me hubiera gustado que me contaran".

La historia comienza cuando comunican al astrónomo Álex Jornet, director del área de recepción de datos del Parque Astronómico del Montsec, que se han detectado señales de una sonda lanzada al espacio en 1972 y que en esos momentos parece estar muy alejada de su órbita.

Los primeros indicios parecen indicar que se trata de un nuevo planeta que contiene vida extraterrestre. Cuando esta noticia llega a oídos de la NASA, el subsecretario del Departamento de Seguridad John Miles aparece para arrebatarles la información y proceder a una investigación con la intención de llevar a cabo una posible colonización, un objetivo que Álex y sus compañeros intentará evitar que se produzca a toda costa.

Llena de acción, tensión y una chispa de humor, el autor sumerge a los lectores en una auténtica aventura por la supervivencia y la libertad, en la que los valores de la amistad y de la ética los acompañarán a lo largo de toda la lectura con la intención de que reflexionen sobre este asunto y se planteen qué harían ellos en el lugar de los protagonistas.

"Personalmente no creo que ninguna vida extraterrestre haya contactado con la Tierra. El universo es tan increíblemente enorme que es muy difícil que unas civilizaciones coincidan con otras en el tiempo y el espacio. Pero sí que creo que llegaremos a un punto en el que podamos fabricar telescopios tan potentes que podamos ver el pasado profundo y alguna señal de vida. Porque cuanto más lejos ve un telescopio, a más años atrás se remonta la luz que nos llega".

Mediante una trama perfectamente documentada, elaborada e hilada, unos personajes con unas fuertes convicciones morales y un estilo muy cercano y poco artificioso, Erik Ruiz Vicente promete catapultarse con su ópera prima en una muy buena posición dentro del nicho de la ciencia ficción, ya queno solo fascinará a las personas más afines a esta temática, sino a cualquiera que se asome a sus páginas con el propósito de pasar un rato entretenido y ameno.

"Es que cuanto más se descubre del universo, más misterios desvela. Es una pasada. Por mi parte, nunca voy a perder el interés. No creo que nunca seamos mayoría, pero siempre estaremos los frikis locos por el cosmos".

Sin duda, una obra apasionante que cautivará a todos los amantes del género. 'El protocolo de los 7 pasos' está disponible Amazon.

