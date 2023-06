Sin derecho a vivir

Como dijo en un contundente comunicado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, tras la aprobación de la ley sobre el aborto, con esta sentencia, el Tribunal Constitucional avaló la Ley del Aborto, que pasa a ser constitucional que haya seres humanos que no tienen derecho a vivir.

También se pregunta "en nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas", declarando a unas dignas de ser defendidas, mientras a otras se les niega esa dignidad. Los obispos españoles tienen claro que esta ley del aborto sigue el "camino nefasto de las colonizaciones ideológicas" que el Papa Francisco ha denunciado en su viaje a Hungría.



Como dijo el obispo secretario, es tremendo que las únicas palabras de apoyo que reciba una mujer con un embarazo problemático sean “deshazte de tu hijo”. Estamos ante un disparate jurídico, pero más al fondo, ante una quiebra de civilización. Ahora es decisiva una auténtica movilización social por la vida a través de la ayuda eficaz a las mujeres que viven embarazos no deseados, a través de un debate público que no se puede cancelar, y mediante el testimonio público de personas y familias de que la vida humana siempre es un bien que merece ser protegido.