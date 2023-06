"Cristo vence, Cristo impera, Cristo reinará"

Cuando España era católica, se cantaba esta canción: CRISTO VENCE, CRISTO IMPERA, CRISTO REINARA, FLOTE AL VIENTO SU BANDERA QUE EN SUS PLIEGUES LA VICTORIA VA. VENID, SEÑOR Y EN TRIUNFO, LAS CALLES RECORRER, DE UN PUEBLO QUE OS ACLAMA, O CRISTO POR SU REY, VENID Y LAS PROMESAS, CUMPLID DE VUESTRO AMOR, VENID Y EN NUESTRA ESPAÑA REINAD, REINAD SEÑOR, SI REINARA Y SU REINO SERA ETERNO, SI TRIUNFARA DE LAS HORDAS DEL INFIERNO, SI REINARA EN NUESTRA NACION, EL SAGRADO CORAZON.

Cuando llegaron los renovadores progresistas, a esta canción y otras parecidas, decían que era “triunfalismo” Se suprimieron procesiones y la Festividad del Sagrado Corazón de Jesús, quedó convertida en muchos lugares, en una simple oración. En Santander, al dejar los Jesuitas de realizar la procesión, un grupo de seglares, después de obtener del Padre Superior la confirmación de que ellos ya no volvían a hacer la procesión, nosotros, durante unos años, amparados por el sacerdote D. Antonio Cossio Escalante, Párroco de la Iglesia de San Francisco, seguimos celebra do la procesión.

En España desde tiempos inmemoriales, se celebraba el mes de Mayo a la Virgen María y Junio al Sagrado Corazón de Jesús. Hablo de Santander, de mi parroquia, en el mes de mayo aún se entonaba algún canto a la Virgen; en lo que va del mes de Junio, ni tan siquiera un canto. Esperemos que a pesar de esta disminución del culto al Sagrado Corazón de Jesús, cumpla sus promesas, por que la situación es realmente alarmante.

Pero entiendo que para obtener el cumplimiento de esa promesa, es necesaria la colaboración de la Iglesia Católica, mundanizada en muchos lugares y desacralizada, y no merezcamos su Misericordia sino su Justicia. La Justicia Divina, según fuentes dignas de crédito, se lleva a cabo cuando el pecador se obstina en su proceder.