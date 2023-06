Pacto, pacto, pacto

“Vox sigue subiendo por su alianza con el integrismo católico, gracias a la cual, su mensaje llega a muchos rincones, a los que no llegaría usando los canales convencionales. Y sigue subiendo, porque niega lo que muchos desde su tontería, necesitan negar, y porque exhibe una dureza torera, que muchos, desde su “pobreza”, querrían poseer”. (…). Más o menos eso, lo decía o escribía un conocido periodista, A.S. Además, más o menos decía lo siguiente: La izquierda no debe criticar los acuerdo que el PP firma con Vox para tener poder, pues, el actual gobierno, ha pactado con quien ha pactado, para tener el poder.

Este periodista, decía eso, con mucha razón y los que hemos visto como la derecha atacaba a Pedro Sánchez, algunas veces exagerando, decimos esto: “En un aula, pactar con los alumnos disruptivos, para integrarlos, nunca estuvo mal visto”.

El pacto más rápido del PP, con los “duros”, el de Valencia. De este pacto se ha hablado más que de los otros por tres motivos: Vox llevaba en sus listas un condenado por maltratador, en la negociación no ha intervenido ninguna mujer, y entre los hombres fuertes de la comunidad tendremos a un torero extremista.