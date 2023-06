Carta abierta al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell

En primer lugar, Sr. Borrell, enhorabuena por su designación como Alto Representante de la Unión Europea. Sin duda alguna, es todo un honor y un privilegio ostentar este cargo en particular en la UE. Un político como usted, con su larga trayectoria política en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), intuyo por deducción lógica que debe de gozar de buenas conexiones en las altas esferas para llegar a ser designado Alto Representante por el Consejo Europeo contando además con beneplácito de la Presidenta de la Comisión Europea, la Sra. Ursula von der Leyen. Tan sólo es una apreciación para que conste en acta que ni usted ni ningún otro miembro de la Comisión Europea son cargos electos democráticamente, como pudiera ser el caso del Parlamento Europeo (sede de la democracia de la Unión Europea).



Desde mi posición como académico politólogo (que no político), tan solo puedo imaginarme la gozada de su mundo de puertas giratorias debe de ser una maravilla. Un mundo ciertamente desconocido para la gran mayoría de los ciudadanos/as europeos/as. No obstante, le transmito que aún quedamos algunos que conocemos la dinámica de este pequeño círculo de élites políticas y cómo se mueven. Usted, mejor que yo incluso, sabrá que es un mundo que se mueve, en gran medida, por tráfico de influencias en la cual se reciben favores o un tratamiento preferencial como mal endémico de la Comisión Europea donde además está muy arraigado el nepotismo y endogamia. A pesar de todo esto, le felicito por su designación. Y no le negaré que al principio me alegré y le di mi voto de confianza cuando le designaron Alto Representante, tal vez porque tenía la esperanza de que usted sería digno del legado transformador que nos dejó Javier Solana en el cargo. Sobre todo, en materia de diplomacia, relaciones exteriores y la coordinación de la acción exterior de la UE. Pero he de reconocer que me equivoqué completamente con usted tras su giro hacia una Unión Europea belicista y Otanista desde el inicio del conflicto en Ucrania. Faltando al espíritu del acta fundacional comprendida como la Estrategia de Seguridad Europea de 2003 promovida por su predecesor, Javier Solana, dándole forma a una cultura de seguridad europea en línea con el mandato de las Naciones Unidas.

Le escribe un académico empedernido en Política Internacional que años atrás profundizó y apostó por una vía europea en materia de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE, incluida la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Fíjese usted si ha llovido desde entonces. Nada más y nada menos que veinte años haciéndole un seguimiento a la evolución de esta área de la Unión Europea. Me consideraba europeísta hasta la médula en aquél entonces, expresando mi apoyo incondicional a la Unión Europea frente al entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld (desde 2001 a 2006), de gira por Europa (y armado de cinismo) para sembrar discordia y a dividirnos políticamente a los europeos con la polémica guerra de Irak del entonces Presidente George W. Bush.

Pocos políticos europeos fueron tan íntegros y coherentes, además de valientes como fue el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Joschka Fischer, quien tuvo el valor y el coraje de plantarle cara interpelando a Donald Rumsfeld y cuestionar el relato que venía a vendernos con el fin de arrastrarnos a una coalición para invadir Irak. Punto de inflexión cuando la mayoría de los Estados Miembros de la UE decidió desmarcarse del relato de las supuestas “armas de destrucción masiva” de Saddam Hussein en Irak. Nos costó un disgusto además de una profunda fractura en nuestras relaciones transatlánticas.

No obstante, la UE en ese momento no se dejó llevar por cantos de sirena e hizo honor a todas las leyes modernas de la guerra enmarcadas en el derecho internacional de las Convenciones de Ginebra y acatando las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al respecto. A diferencia de algunos países europeos que decidieron por su cuenta ir de por libres. Aquí haré un breve inciso para recordarle que los artífices de esta guerra ilegal bajo el derecho internacional dejaron un regadero de sangre en Irak con casi medio millón de muertos (el 90% víctimas civiles) – y ahí siguen impunes el vergonzoso Trío de las Azores. ¿Dónde está la famosa Corte Penal Internacional para juzgar la ilegalidad y las atrocidades de esta guerra? Brillan por su ausencia.

Piense usted, Sr. Borrell cómo desearía pasar a la historia. El voto de confianza que le otorgué en su toma de posesión en el cargo como Alto Representante se lo he de retirar por su incoherencia belicista y dejación de funciones siendo usted el mayor cargo diplomático representante de la Unión Europea. Por favor, dígame usted ¿Dónde está la diplomacia europea? Porque en ningún momento ha ejercido usted en funciones como diplomático, más bien todo lo contrario y alentando una escalada del conflicto. Con el debido respeto, su gestión como Alto Representante en relación a Ucrania es una auténtica deshonra para el cargo que ostenta. Su predecesora, Federica Mogherini, sí fue una diplomática íntegra y coherente y logró un hito histórico en la diplomacia europea por su papel fundamental en las negociaciones multilaterales en relación con el acuerdo llegado conjuntamente bajo la administración de Obama referente al desarrollo del programa nuclear de la República Islámica de Irán. Eso es toda una gesta de Diplomacia (en mayúscula) por parte de la Unión Europea. Y usted, Sr. Borrell dista mucho de las capacidades de su predecesora en el cargo y considero que no está usted capacitado para desempeñar el cargo de Alto Representante cuando se dedica a promover y escalar la guerra en Ucrania con el envío de armamento pesado además de partidas billonarias destinadas a fondo perdido a Ucrania (dónde no existen auditorías ni siquiera usted sabe a dónde va a parar todo ese dinero de la UE).

En estos momentos, escucharle hablar de ‘Contraofensiva’ alentando una escalada y una prolongación de guerra si fuera necesario, me resulta cuanto menos una auténtica aberración por su parte como Alto Representante. Me resulta inconcebible que usted ande como jefe de la Diplomacia de la UE reivindicando otro paquete de envío de armamento pesado, tanques ligeros y vehículos blindados/acorazados (además del envío anterior de misiles Stinger tierra-aire entre tantas otras armas ligeras y pesadas) alimentando la idea de derrotar al ejército ruso en Ucrania. Lamento decirle que esto no es propio ni digno de ningún diplomático que se precie. Si queda alguien con un ápice de cordura y sensatez en la Comisión Europea, deberían cesarle ‘in situ’ por promover la guerra y estar al servicio de los intereses de Estados Unidos, la OTAN además de los intereses armamentísticos europeos. No le quepa duda alguna, que es usted una desgracia para el cargo que ostenta y no merece seguir ni un minuto más en funciones. Usted entiende de diplomacia lo que yo de suajili.

Está usted más bien como para sentarlo ante un Consejo de Guerra. Quién le ha visto y quién le ve ahora, Sr. Borrell. En ningún momento ha apelado usted a la razón, al diálogo, a abrir negociaciones de paz entre las partes beligerantes, irónicamente ni siquiera ha apelado a la resolución del conflicto por vía diplomática. Debería de darle vergüenza, Sr. Borrell. Su gestión, su conducta y su discurso belicista es indecoroso y deplorable desde el punto de vista de la Diplomacia (en mayúscula). A diferencia de todos/as sus predecesores en el cargo, es usted el primero en lanzarse a los brazos de la OTAN y como buen vasallo de Estados Unidos, es usted el tonto útil para las ambiciones geoestratégicas de Estados Unidos y la OTAN. Debe de estar usted completamente ciego si no es consciente de la injerencia política en Ucrania por parte de EEUU y la OTAN hasta la fecha actual y con muchos intereses geopolíticos y contratos armamentísticos por medio. Esto no es un juego, Sr. Borrell. Hay millones de vidas en juego y usted está jugando con fuego. Usted, Sr. Borrell, pone a toda Europa en peligro de darse un conflicto directo con Rusia con sus decisiones desacertadas y siguiendo la estela de la OTAN.

A estas alturas me atrevería a decir que la única amenaza existencial para Europa no es la Federación de Rusia, sino los cuatro Jinetes del Apocalipsis (Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y Ucrania). Usted estará gozando desde lo alto de su torre de marfil como Alto Representante. Y en cierta manera, me resulta inevitable imaginarlo jugando al Risk (juego estrategia de mesa) o incluso al ajedrez desde un cómodo sillón Chester y disfrutando con una copa de Johnnie Walker Diamond Jubilee en mano. Porque no hay otra forma de imaginarlo con la ligereza con la que habla usted de la guerra en Ucrania; de enviar más armas y más tanques Leopard; incluso el delirio de grandeza de derrotar al ejército ruso. Permítame que sea claro y directo: no tiene usted ni la más remota idea de con quién se está metiendo. Si al menos supiese usted algo de diplomacia, por una parte y, de historia militar, por otra, ya le aseguro yo este asunto se lo tomaría de otra manera.

Mire usted, se lo voy a poner fácil y vaya usted preparándose para predicar con el ejemplo – sea íntegro y coherente y le invito a que vaya usted personalmente con fusil en mano a Ucrania. Eso sí, bajo ningún concepto dejaría yo que usted fuera sólo indefenso – para jugar a los soldaditos podría ir bien acompañado del Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg, también acompañado por el Presidente de Estados Unidos Joe Biden, la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y, por supuesto, liderado por el valiente del Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky a derrotar al ejército ruso en su maravillosa contraofensiva. Es muy fácil enviar a jóvenes movilizados al frente y a una muerte segura. Los líderes de Occidente son unos cínicos y tienen las manos manchadas de sangre. Y yo me pregunto: ¿Cómo pueden dormir con la conciencia tranquila ante semejante horror y sufrimiento humano?

Sr. Josep Borrell, lo único que me queda por decirle es que tenga un mínimo de dignidad y conciencia y entregue su dimisión para ser sustituido por un diplomático/a de carrera, especialista en resolución de conflictos, que busque la paz y no la guerra.

Atentamente, José Díaz, Licenciado con Honores en Política Internacional por la University of Stirling (Reino Unido).