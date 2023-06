Un lugar elegido por los dioses, Chichen Itza

The Silver XP es una empresa que se dedica a la venta de actividades turísticas desde el año 2019. Se enfoca en destinos muy cotizados como la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres, Cozumel y algunos rincones del estado de Yucatán. Como compañía han incorporado activamente la tecnología para mejorar su propuesta de servicios.

Sus promotores dicen que se diferencian del resto porque más que destinos, venden experiencias inolvidables. Sus actividades abarcan desde aventuras en la jungla hasta la natación con delfines. Una de esas propuestas es la visita a Chichen Itza, un lugar elegido por los dioses.

Las cosas increíbles que ofrece Chichen Itza Los representantes de la agencia The Silver XP señalan que cualquier descripción de Chichen Itza se puede quedar corta. Se trata de un rincón mágico en el estado de Yucatán que ha sido marcado por la cultura desde hace varios milenios. El lugar encierra innumerables secretos de la civilización prehispánica que habitó esta zona.

Los elementos de esa cultura ancestral se reflejan en la arquitectura de los templos, las pirámides y en las formaciones naturales como los cenotes. El Castillo, el Cenote Sagrado, La Gran Cancha de Pelota o el Templo de los Guerreros son construcciones icónicas y únicas. Todo está dividido en zonas o ‘complejos’ que muestran construcciones de distintas épocas y grados de desarrollo.

Buena parte de su historia y sus valores se ven representados hasta el día de hoy en la comida y costumbres de esta parte de México. Chichen Itza es una de las 7 maravillas del mundo moderno que todavía tiene mucho que ofrecer. Lo que en la era prehispánica fue la ciudad más poblada de la Península de Yucatán, hoy es un sitio arqueológico único.

Un tour completo para una travesía inolvidable El equipo de The Silver XP explica que parte de su esencia es prestar un servicio integral bajo el concepto del ‘todo incluido’. El itinerario comienza con la recogida en un transporte compartido en una unidad provista con aire acondicionado y ventanas panorámicas. Los viajeros están siempre acompañados por guías que son expertos en arqueología y cultura maya.

El personal altamente cualificado orientará el acceso a las construcciones de Chichen Itza, donde la gente podrá pasear y tomar fotos a las estructuras milenarias. También se suministra un buffet con platos típicos del área y con opciones para todos los regímenes alimenticios. La atención para todos es completa.

En estos paseos a Chichen Itza la gente tiene la oportunidad de conocer el cenote Saamal, donde podrá nadar para disfrutar de esta formación natural. La experiencia también incluye una visita a la histórica ciudad de Valladolid, donde el visitante tendrá la oportunidad de apreciar su cultura y arquitectura. Advierten que, solo viviendo esta experiencia en primera persona, se podrá comprender por qué Chiche Itza es un lugar elegido por los dioses.