Speaker internacional en copywriting, Cristina Fuertes

En los últimos años, y de manera vertiginosa, el vasto universo del lenguaje se vio invadido por dos interesantes formas de comunicar en el marketing digital, convergiendo en un conjunto de palabras cautivadoras: el copywriting y el storytelling. La magia persuasiva de narrativas y copys bien pensados son dos elementos que cualquier copywriter freelance debe conocer a la perfección para triunfar en el mercado.

La redactora y speaker internacional experta en copywriting Cristina Fuertes, recientemente participó en un reconocido evento de marketing y emprendedurismo, con una ponencia sorprendente sobre cómo el copywriting se puede aprender en el escenario y cómo el storytelling se convierte en una herramienta de alto impacto en eventos.

Copywriting, del manual al escenario Tras largas lecturas de manuales de copywriting, Cristina Fuertes decidió llevar sus estrategias, consejos, planes y conocimientos a nuevas alturas, presentando teoría y práctica encima del escenario. En una de sus últimas ponencias, frente a más de 300 personas en el evento INVICTUS sobre marketing digital y emprendedurismo, Cristina supo conectar con el público, gracias a su elocuencia magnética y su presencia arrolladora.

Tras años de trayectoria al frente de seminarios y talleres, Cristina Fuertes ha convertido sus ponencias en auténticos viajes de descubrimiento para todo copywriter freelance en busca de innovación y crecimiento en el mundo de la redacción y el marketing digital. Con un enfoque único y una visión audaz, Cristina propone desde simples consejos y detalles gramaticales hasta cambios paradigmáticos en cuanto al lenguaje corporativo. Cristina ha trascendido las barreras de la retórica convencional, creando espacios de formación en smart copywriting, advirtiendo que el copywriting es en definitiva una conversación de humano a humano, más que un conjunto de estrategias preestablecidas.

El arte del storytelling y la redacción persuasiva para eventos Con su habilidad magistral para tejer narrativas persuasivas, Cristina Fuertes presentó ante más de 300 personas el storytelling como una herramienta potente y de alto impacto en eventos. En cada presentación, al igual que en sus espacios de formación, Cristina despliega un abanico de historias cautivadoras que buscan entretener al público, generar determinadas reacciones en su mente y cuerpo, y fomentar un entendimiento y comprensión profunda. La experta afirma que los clientes no compran algo que no entienden y, para hacerse entender, uno no puede aburrir. Es por ello que Cristina destaca que el poder del storytelling radica en su capacidad para conectar en un nivel más profundo y humano, lo que sin duda puede resultar provechoso para eventos donde las personas necesitan ser cautivadas y entretenidas para mantener el foco de atención.

En los talleres y seminarios de Cristina, la narrativa persuasiva es un tema obligatorio para quienes deseen sumergirse en el storytelling y conocer a fondo sus posibilidades como herramienta de alto impacto.