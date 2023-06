El auge de los biodigestores, por Calpech

Cada vez más se discute acerca de la contaminación ambiental y sus efectos fatales en la vida humana, donde uno de los principales afectantes son los desechos agrícolas, los cuales contaminan el agua y el suelo. Es por ello, que de forma imperativa se han integrado esfuerzos por la búsqueda de procesos renovables; razón por la cual, los biodigestores han ganado relevancia en los últimos años en este sector.

Una constante en la búsqueda de energías y alternativas que generen poco impacto ambiental han protagonizado las convenciones y debates internacionales por la salud del planeta. Por eso, empresas como Calpech han decidido contribuir en este tema, mediante sus productos y servicios que buscan satisfacer la constante amenaza de la contaminación ambiental y la demanda tanto del sector agrícola como el energético.

¿Qué son los biodigestores y cuáles son sus principales usos? El biogás es un tipo de energía renovable que plantea la necesidad de un planeta verde, cuya razón es ofrecer segundas oportunidades a los desechos. No obstante, para que el proceso de biogás se origine, es necesario cumplir con ciertos ciclos donde las bacterias naturales hacen su trabajo al descomponer los desechos, usando así los biodigestores como contenedores para dicho proceso.

Cabe destacar, que estos contenedores están dotados de una construcción eficaz para mantener cerrado herméticamente todos los desechos que allí se encuentran (excremento, basura vegetal o animal).

No obstante, empresas como Calpech ofrecen a los propietarios de biodigestores, la posibilidad de mejorar la producción del biogás a través de nanopartículas de hierro, lo cual mejora sustancialmente la producción evitando el envenenamiento del digestor.

Por otro lado, el uso de este tipo de energías renovables suele estar orientado para el estilo de vida rural y agropecuario, donde la producción de bioabono es clave para mejorar la cosecha y reducir los costes en fertilizantes. No obstante, la energía que se sustrae de este tipo de contenedores puede utilizarse para fines domésticos como la calefacción y electricidad.

Calpech: fabricantes de nanopartículas de hierro para biodigestores Para el equipo de Calpech, la necesidad de transformar el planeta y fomentar el uso de tecnologías de energía renovable es una solución a la creciente crisis global. Por ese lado, la apuesta a mejorar energías como la obtenida al usar biodigestores tiene su aporte al ser uno de los principales fabricantes de nanopartículas de hierro.

Dichas partículas del tamaño proporcional a un virus han incrementado la eficiencia de los desechos que albergan estos contenedores.

Por otro lado, esta empresa ofrece en sus productos la patente de carbonización hidrotermal que protege y encapsula las partículas haciéndolas amigables con el medioambiente.

En Calpech, por medio de su tecnología patentada, son capaces de generar nanopartículas de hierro encapsuladas en carbono a partir del alpechín, veinte veces por debajo del precio promedio del mercado, posicionándose como un interesante proveedor para los que buscan una mayor efectividad y rentabilidad de las plantas de biogás.