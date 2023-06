Si se pierden las llaves de la moto, EGINER tiene la solución

En ocasiones, ante un despiste o imprevisto, es frecuente que las personas pierdan objetos, independientemente de si se tratan de elementos de gran valor o utilidad. Esto suele ocurrir más aún con elementos cotidianos, como las llaves de la moto, que se llevan a todos lados y ante un mínimo descuido pueden perderse de vista y no volver a encontrarse.

Saber qué hacer si se pierden las llaves de la moto es muy importante para no perder la calma en estos momentos, ya que existen posibles soluciones.

Gracias al servicio profesional de EGINER, los dueños de motocicletas pueden acceder a un nuevo duplicado de su llave o mando de la moto, aunque no se disponga de la copia original.

¿Qué hacer si se pierden las llaves de la moto? En principio, lo más recomendado para todo motociclista es prevenir estas situaciones desagradables, para poder continuar usando el vehículo en todo momento, evitar el mal trago y garantizar la seguridad de la moto.

Prevenir, por lo tanto, implica realizar copias de las llaves originales de la moto, teniendo así juegos de repuesto ante cualquier percance. Es importante que cada duplicado se guarde en un lugar seguro y fácil de recordar para la copia principal, de modo que siempre esté en el mismo sitio sistemáticamente.

A la hora de salir de viaje, es clave también llevar uno de estos juegos adicionales, teniendo siempre unas llaves de repuesto ante cualquier inconveniente.

Sin embargo, si no se cuenta con otro juego y se pierden las llaves de la moto, aún existe una solución posible con el servicio de recuperación de llaves y mandos por pérdida total para motos que ofrece EGINER. Es importante contar con el código de la llave o mando para que de esta manera los profesionales de EGINER puedan realizar la recuperación más rápido. Si no se dispone de dicho código los técnicos igualmente podrán realizar la recuperación a través de la combinación del bombín de la cerradura y la centralita de la moto.

Soluciones ante la pérdida de la llave de la moto De la mano de EGINER, los motociclistas pueden contar con un servicio especializado en la reparación de cualquier cerradura que disponga la motocicleta incluidos los accesorios como los baúles o maletas así como la copia de llaves y el duplicado de mandos en tiempo récord ante situaciones urgentes.

En este caso, se puede acudir a su taller en Barcelona o contactar con la empresa a través de la información disponible en su página web, para contar con su excelente servicio de la mano de un equipo profesional de larga trayectoria en el sector.