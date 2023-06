Ya está aquí la pizza Enrique Tomás, con su jamón de primera calidad como ingrediente estrella

La pizza es un plato tradicional italiano que ha logrado conquistar la gastronomía de todo el mundo debido, no solo a su delicioso sabor, sino también a su versatilidad.

Este plato es combinable con una amplia variedad de ingredientes, desde vegetales hasta embutidos e incluso frutas, que permiten crear una opción ideal para cada paladar.

Por ello, Enrique Tomás ha decidido incorporarlas a su amplio catálogo, realizando una fusión ideal entre la cocina italiana y la española y creando una nueva forma de comprar jamón ibérico.

Comprometidos con el jamón ibérico de alta calidad Con tan solo dieciséis años, Enrique Tomás abrió su primera tienda propia en el Mercado de la Salut de Badalona, en el año 1982. Cuarenta años más tarde, esta empresa se ha convertido en un referente de la comercialización de jamón ibérico, no solo por la calidad de sus productos y atención, sino por su presencia internacional con más de cien tiendas físicas y un e-commerce disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El talento humano es una prioridad de esta empresa, que cuenta con un equipo de profesionales capacitados para ofrecer a sus clientes un servicio de calidad y posicionar de esta manera al jamón ibérico como una joya de la tradición gastronómica española a nivel mundial.

La nueva propuesta gastronómica de Enrique Tomás Recientemente, Enrique Tomás ha presentado su nuevo producto, la pizza Enrique Tomás, que representa una nueva manera de consumir y comprar jamón ibérico. Este producto es el resultado de meses de pruebas, con el objetivo de encontrar el sabor y la consistencia ideales para su exclusiva pizza, de la mano de los hermanos italianos Stefano y Max Colombo. Esta fusión fue resultado de una ambiciosa propuesta de cobranding que une platos característicos italianos y españoles para crear una propuesta única.

Esta pizza se encuentra disponible en las tiendas de Enrique Tomás, y su proceso de cocción es muy simple. Para ello, es necesario retirar el disco de jamón ibérico, cocer la pizza a 220° C, y colocar el jamón sobre la pizza ya horneada.

De esta manera, las pizzas se incluyen en el amplio catálogo de Enrique Tomás, conformado por jamón ibérico, paleta, lomo, chorizo y salchichón, en presentaciones como el loncheado, las piezas deshuesadas, packs, taquitos y virutas. Asimismo, comercializan originales kits de regalo, quesos, vinos, cavas, vermut y otros complementos para acompañar sus productos de alta calidad.

Gracias a su compromiso con el posicionamiento del jamón ibérico en el mercado internacional, Enrique Tomás se erige como una excelente opción para comprar jamón ibérico.