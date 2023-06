La Inspección Técnica de Vehículos es un examen obligatorio y periódico que verifica el cumplimiento de normas de seguridad y emisiones del motor. El objetivo de este examen es garantizar el cumplimiento de las exigencias legales correspondientes. En caso de detectarse faltas leves o graves, pueden derivar en diversas consecuencias si no se corrigen a tiempo. Por tanto, se recomienda solicitar una cita previa en ITV Maco, expertos en realizar la inspección de vehículos de todo tipo solicitando su cita previa ITV, para asegurarse de cumplir con este trámite de manera adecuada.

Compromiso en la Inspección Técnica de Vehículos ITV Maco ofrece un servicio de Inspección Técnica para Vehículos o ITV de manera profesional que destaca por su calidad, habiendo logrado fidelizar a sus clientes a lo largo de su trayectoria. Ofrece su experticia tanto para vehículos ligeros como pesados, pasando por ciclomotores, motocicletas y vehículos especiales. De esta manera, se encargan de realizar la Inspección Técnica de Vehículos en diferentes estaciones, poniendo a disposición de sus clientes los últimos adelantos técnicos que les permiten garantizar un adecuado proceso de inspección. Para ello, puede solicitarse una cita previa ITV.

Entre su amplio catálogo de servicios, se encuentra el pesaje de vehículos y ruedas, la homologación de ITV de reformas, la matriculación de vehículos extranjeros, y la verificación de taxímetros. Para asegurarse de brindar prácticas de calidad, cuentan con una unidad móvil de inspección que se desplazan por zonas rurales o a domicilio, a pedido del cliente. Esto les permite acercar sus servicios a los ciudadanos, llevando a cabo sus tareas en todo lugar, sin importar la distancia con los centros de ITV Maco.

Cuáles son las faltas leves en la ITV y cómo solucionarlas En la ITV existen diferentes criterios a la hora de clasificar los defectos que los coches puedan poseer. Los mismos se dividen en leves, graves y muy graves, dependiendo de qué tanto impacto tengan en la seguridad del vehículo. Las faltas leves son aquellas que se basan en defectos que no impactan directamente en la seguridad del vehículo o en las emisiones contaminantes, es decir, que no suponen un riesgo a la hora de circular por la carretera, ya que no ponen en peligro la seguridad del conductor ni de las otras personas que circulen por la vía.

Este tipo de defectos pueden ser golpes en la matrícula, defectos en el limpiaparabrisas, claxon o carrocería, bombillas quemadas, o mal funcionamiento del freno de mano o pedal de freno, entre otras. Los mismos deben repararse en un plazo máximo de dos meses para que la ITV sea aprobada, y no requieren una nueva inspección para comprobar que han sido solucionados. En el caso de los defectos graves, si se requiere una nueva inspección, y los mismos consisten en todos aquellos que afectan la seguridad del vehículo, ya sea perjudicando al medio ambiente o poniendo en peligro a otros usuarios. Debido a su amplia experiencia en su sector, ITV Maco es el sitio perfecto para pedir cita previa ITV a los fines de chequear el estado del vehículo.