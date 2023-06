En Chiloé es posible teletrabajar en medio de la naturaleza

La Isla de Chiloé, conocida por sus abundantes mitos y leyendas chilotas, alberga lugares paradisíacos, como Quemchi, Isla Quenac, Dalcahue, Isla Chaulinec y Queilen. Estas zonas privilegiadas ofrecen un entorno tranquilo, rodeado de exuberante vegetación, lagunas o mar, donde se puede disfrutar de la fauna endémica de la zona.

Además, es allí donde Latitudes Australes, un equipo de amigos apasionados por el medioambiente, tiene proyectos de parcelas disponibles como Laguna Quemchi. Este proyecto no solo ofrece a los compradores un atractivo turístico excepcional, sino también la oportunidad de disfrutar y teletrabajar en la naturaleza, mientras participan de la conservación de este impresionante entorno natural.

Teletrabajar en Laguna Quemchi, ¿es posible? La crisis sanitaria, provocada por el covid, derivó un avance importante del teletrabajo, no solo en Chile, sino en el mundo. Según una encuesta realizada antes de la pandemia por Owl Labs, el 77 % de los empleados a nivel mundial deseaban trabajar desde casa al menos una vez por semana, mientras que el 40 % prefería tener la opción de trabajar de forma remota de manera regular.

Con la pandemia, el trabajo remoto llegó para quedarse y cambiar los paradigmas del trabajo tradicional en las oficinas. En el caso particular de Chile, la Región Metropolitana fue la zona donde predominó esta nueva modalidad de trabajo. Hoy día, las personas no solo prefieren teletrabajar, sino que se inclinan hacia lugares fuera de la ciudad donde puedan disfrutar de espacios al aire libre, ya que favorece la concentración, la creatividad y la satisfacción laboral.

Así pues, la empresa Latitudes Australes presenta el proyecto de parcelas Laguna Quemchi, para los amantes de la naturaleza que desean vivir nuevas experiencias lejos de la monotonía de la ciudad. Este es un proyecto de 54 parcelas de 5000 m², y cuenta con buena señal de celular e internet 3G que les permite a los vecinos conectarse y cumplir con sus actividades profesionales sin ningún inconveniente; ya sea desde su jardín o cerca de su ventana, con vistas al hermoso paisaje natural de la región austral.

Creando reservas naturales habitables para preservar la belleza de Chiloé Francisco Vera Saavedra, su nuera Louella Obellianne y su hijo Francisco Vera Romero, inspirados por la belleza de la isla de Chiloé, tienen el compromiso de crear reservas naturales habitables, para compartir la fastuosidad de la isla con aquellos que valoran la protección del ambiente. Ellos lideran el equipo multidisciplinario de Latitudes Australes y tienen un profundo amor y respeto por la naturaleza, buscando construir un futuro sostenible, apoyando a las comunidades locales y protegiendo los espacios verdes de Chiloé.

Su objetivo es desarrollar parcelaciones respetuosas con el medioambiente, que incluyan áreas de conservación y educación para las generaciones futuras. Equilibrar el crecimiento y la conservación es fundamental para ellos, por lo que se esfuerzan por diseñar proyectos que armonicen con la naturaleza y promuevan la biodiversidad local.

Además, se comprometen a generar un impacto positivo en las comunidades locales a través de colaboraciones y programas de responsabilidad social. Latitudes Australes invita a todos a unirse a este apasionante viaje hacia un futuro más verde y sostenible, creando un legado de protección y conservación en la fascinante isla de Chiloé.