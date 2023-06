ECOMUNDIS, compañía referente en el análisis y el reporting de la sostenibilidad 100 % digital, despliega su plataforma RightSupply.net, revolucionando la forma en que las empresas abordan la elaboración de sus informes y memorias de sostenibilidad y

Este mes de junio, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y ECOMUNDIS establecieron un acuerdo de colaboración para evaluar, distinguir e impulsar los progresos de la sostenibilidad de todas las actividades ubicadas en el área Industrial de la Zona Franca, área que genera cerca de un 4 % del PIB en Catalunya (España).

Durante dos años, más de 200 organizaciones participarán aportando su información a través de rightsupply.net, plataforma que ya fue reconocida en 2022 como buena práctica de digitalización para la elaboración de Declaraciones Ambientales verificables del Reglamento Europeo EMAS en el marco del programa INTERREG EUROPE.

Este nuevo observatorio de sostenibilidad permitirá hacer un seguimiento anual de los principales indicadores ESG/RSC (Medioambiente, Sociedad y Gobernanza) en materias clave, como la protección de los Derechos Humanos, las prácticas laborales, el medioambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos del consumidor y usuarios o la participación en el desarrollo de la comunidad.

La experiencia de más de dos décadas acompañando y auditando a empresas en el ámbito de la sostenibilidad ha llevado a ECOMUNDIS al desarrollo de esta nueva herramienta capaz de eliminar la complejidad que supone la elaboración de memorias de sostenibilidad, facilitando a todo tipo de empresas y especialmente a las pymes, no solo su edición, sino también mejorando la accesibilidad y comunicación de la información a través de un formato web-based verificable.

La nueva Directiva CSRD (EU 2022/2464), los estándares ESRS y Directiva de Diligencia Debida hacen que esta plataforma sea un referente ideal para que toda empresa que pretenda analizar su cadena de valor y suministro pueda conocer cuáles son los riesgos e impactos de sus proveedores en Medioambiente, Responsabilidad Social y Buen Gobierno Corporativo.

En palabras Pablo Chamorro, el director de ECOMUNDIS: “RightSupply.net es un catalizador digital para la comunicación de la sostenibilidad empresarial. Y estamos emocionados de poder brindar a las organizaciones un nuevo formato que no solo agiliza y simplifica este proceso, sino que también ayuda a muchas empresas a cumplir con los requisitos del reporting no financiero y de la futura Directiva Europea de Diligencia Debida. Juntos, clientes y proveedores, estamos llamados a colaborar para construir un futuro socialmente más sostenible, basado en el máximo respeto por los derechos humanos, laborales, de la comunidad y nuestros consumidores e impulsado por una economía circular menos intensa en carbono".

ECOMUNDIS está comprometida en promover prácticas empresariales éticas y responsables, impulsando un desarrollo sostenible basado en hechos, acciones e indicadores verificables. La nueva alianza establecida con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona es un ejemplo de este compromiso alineado con el ODS17 de la Agenda2030.