El diseño del Abarth 500e está inspirado en la apariencia del escorpión, para resaltar su potencia, ligereza y fuerza aerodinámica

Mientras estudiaban el diseño del Abarth 500e, los diseñadores del Centro Stile intentaron impregnar la esencia del animal tanto en los interiores como en los exteriores del moderno Escorpión electrificado. El logo del escorpión ha estado presente en todo el proceso creativo: el parachoques delantero y las ruedas. El parachoques delantero es 30 mm más largo, con un ala lateral aerodinámica que ofrece gran resistencia y estructura.

Las llantas, tanto en la versión de 17 como en la de 18 pulgadas con corte de diamante, refuerzan la circularidad del elemento y mejoran la apariencia del automóvil desde la vista lateral.

El escorpión también tiene cabida en el diseño del faldón aerodinámico, el cual no solo es funcional al permitir el paso del aire, sino que también cuenta con un aspecto único.

Con el objetivo de expresar su deportividad y mejorar su aerodinámica, los diseñadores reinventaron la parte delantera del automóvil haciéndola más baja y extensa. La ligereza que transmite este vehículo también se logra a través de la firma lumínica en el capó, una decisión tomada por los diseñadores para dotar de una expresión más deportiva y decidida en lo que a iluminación se refiere. Además, en la parte delantera, la presencia reforzada de la audaz línea roja conocida como Signo Omega resalta aún más el nuevo logotipo de Abarth.

"Agarra la bestia por las garras" fue el lema que impulsó la decisión de los diseñadores de revolucionar el diseño del vehículo, llevando la agresividad del escorpión al volante. Con una clara referencia a un antiguo volante de rallye, los diseñadores decidieron agregar no 2, sino 3 radios al mismo, realzando el carácter deportivo del automóvil y creando una síntesis perfecta entre el pasado y el futuro.



El escorpión también es uno de los protagonistas indiscutibles del diseño interior, que ha sido creado con precisión para maximizar la comodidad en la conducción. Los asientos se instalan ofreciendo tanto la máxima comodidad, así como una gran seguridad.



El nuevo logotipo no es "solo una firma", sino que representa la unión de rendimiento e innovación, diversión y sostenibilidad. En el exterior, el estigma de Abarth domina el capó, como un verdadero regreso nostálgico a la historia de la marca. El logotipo electrificado también se presenta en las ruedas y en el lateral. En el interior el logotipo también está presente en el reposacabezas, el volante, las fundas de los asientos y enmarcado en los pedales con efecto "glitch" (imagen de fallo informático).

Con el objetivo de conjugar el contraste entre deportividad y calidad premium, y traducir los aspectos eléctricos del nuevo Escorpión, también se ha prestado gran atención a los colores y acabados. El efecto "glitch" enfatiza la tecnología de vanguardia en la parte trasera del vehículo, con el objetivo de reinterpretar las franjas de Abarth y crear una sensación de emoción en torno al poder y rendimiento del automóvil.

El audaz y enérgico color verde ácido se asocia con velocidad y rendimiento, mientras que el color azul light, más sofisticado, crea una sensación de elegancia y modernidad. En el interior, el poder y la calidad premium se fusionan gracias a la elección de colores, que le otorgan un toque elegante y futurista.

El resultado de este largo proceso creativo ha sido la creación del nuevo diseño del Abarth 500e, que encarna el poder, la ligereza y la fuerza aerodinámica de un escorpión. Un trabajo complejo realizado por los diseñadores de automóviles del Centro Stile que han logrado crear un producto único.

La frase del Campeón del Mundo Niki Lauda: “No tienes que hablar demasiado, solo concentrarte en tu objetivo y conseguirlo”.