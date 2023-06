El Plan Renove Inoxibar amplía las ferreterías colaboradoras

El Plan Renove de Inoxibar está logrando extender el hábito de ir a las ferreterías a reciclar las sartenes usadas Con la quinta edición de la campaña de reciclaje de sartenes-plan renove de Inoxibar se ha ampliado la red de establecimientos de ferretería, menaje y hogar que colabora impulsando la iniciativa. Su misión es concienciar sobre el reciclaje, recoger sartenes usadas, ayudar a renovarlas… todo ello aspirando a batir récord de sartenes recogidas para reciclarlas y reutilizar las partes metálicas en la fabricación de otros productos.

Los colaboradores son, en su inmensa mayoría, pequeños comercios que integran la campaña en su actividad habitual y comprueban cómo "se va haciendo escuela" en sus vecindarios. Principalmente, extendiendo el hábito de acudir a las ferreterías a reciclar las sartenes usadas. Destacan el buen impacto que tiene la iniciativa, ya que en la experiencia siempre obtienen algo positivo: ven aumentar la afluencia de público, que en muchas ocasiones renueva sus sartenes con los descuentos especiales que ofrece el plan renove de Inoxibar. Estas buenas sensaciones son las que motivan a muchos establecimientos a seguir participando.

Menaje Hogar Jané es ejemplo de esto en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona. Desde que pusieron el contenedor de cartón, hace cinco años, no han parado de recoger sartenes usadas.

Nuria Jané, al frente de este establecimiento que se remonta a 1948, valora que esta colaboración le aporta "la posibilidad de acercarnos, nosotros como vendedores y los clientes como usuarios, a un consumo más responsable y consciente de los productos". Explica que sus clientes muestran gran interés en la campaña, "motivados principalmente por el descuento económico" y que aplauden favorablemente la iniciativa.

En el municipio pontevedrés de Cangas, la Ferretería Luís Hernández, fundada en 1952, es la referencia en la comarca del Morrazo para reciclar sartenes usadas. Luís Hernández también se unió a la iniciativa del reciclaje de Inoxibar en la primera campaña de 2019, motivado porque "es una forma de concienciar a la gente de que hay que reciclar, para cuidar el medio ambiente, y no tirar las sartenes a la basura". Señala la buena participación de la gente y que hay quienes les llevan otros artículos, como ollas. También quienes "desconfían al ver el descuento y piensan que puede haber letra pequeña", ya que lo ven demasiado bueno para ser real.

En Cáceres, el equipo de la tienda de menaje La Luna también se empeña en concienciar sobre el reciclaje de sartenes, desde que empezaron a colaborar en 2020.

"Valoramos muchísimo el compromiso de Inoxibar", comenta Isabel Lázaro, dueña del comercio. Los clientes de la Luna acogen con "gran satisfacción" la inciativa: "ponen en valor nuestro compromiso y resaltan el sentirse favorecidos económicamente al colaborar con el reciclaje de residuos". En su entorno ya han conseguido habituar a la gente a realizar este gesto y les llevan sartenes usadas durante todo el año. "Piensan que somos un punto fijo, lo que es bueno, pues no dejan de venir clientes, ya que el reciclaje está tomando gran importancia en el día a día del consumidor".

Gracias a esta colaboración, que se extiende a todas las comunidades autónomas, el reciclaje de sartenes se está convirtiendo en una costumbre y los establecimientos que participan en comercios referentes por su compromiso medioambiental y su llamada a la acción.

Redacción y Difusión: Spb_ Servicios Periodísticos Bilbao