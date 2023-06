Blockchain School for Management explica qué son las finanzas descentralizadas

La aparición de la tecnología blockchain ha dado lugar a un nuevo sistema financiero descentralizado. Este nuevo sistema no sustituirá el tradicional, pero sí que convivirán ambos. El sistema financiero descentralizado será gestionado y controlado por los mismos usuarios mientras que el tradicional como hasta día de hoy será gestionado por bancos, gobiernos y bancos centrales. En 2022 se registraron millones de operaciones en el sistema financiero descentralizado, lo cual demuestra la relevancia de este nuevo paradigma, mejor conocido como DeFi.

¿Qué son las DeFi o finanzas descentralizadas? DeFi, la abreviatura de la frase en inglés Decentralized Finance (Finanzas Descentralizadas), es un término que se refiere a los ecosistemas financieros que se construyen con la tecnología de blockchain. Se caracterizan por ser construidos por los mismos usuarios, ya que estos son quienes ofertan y demandan directamente los activos digitales, criptomonedas o servicios. Todas estas transacciones financieras ocurren sin necesidad de un intermediario.

Las operaciones de las DeFi se guían por contratos inteligentes, es decir, programas informáticos automáticos que funcionan con tecnología blockchain. Estos se ejecutan cuando las partes involucradas en una transacción cumplen con los acuerdos previamente establecidos.

Las DeFi son una alternativa reciente, por lo cual sus usos se han ido adaptando a las demandas y usos de los usuarios. En este sentido, cualquier persona con un ordenador, laptop o teléfono inteligente con acceso a internet puede comenzar a utilizar las DeFi.

