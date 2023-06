La Ley Antifraude plantea nuevos requisitos para los sistemas de facturación empresariales

En numerosas ocasiones, se ha comentado el impulso que supondrá la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece para la Factura Electrónica. Pero esta no es la única ley que afectará a este documento.

Si la Ley Crea y Crece establece la obligatoriedad de usar la Factura Electrónica en las relaciones comerciales entre empresas y profesionales, la Ley Antifraude se centra en los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación de las empresas para garantizar la veracidad de las facturas.

En referencia a la facturación, el principal objetivo de la Ley Antifraude es el de evitar que se produzca la facturación paralela, o doble facturación, que es una práctica mucho más generalizada de lo deseable. Consiste en facturar una parte de los bienes o servicios prestados a través de un programa de facturación legal y otra parte a través de un libro contable que no figura en los registros de la empresa. Así, se evita pagar los correspondientes impuestos de una parte del volumen facturado.

Los requisitos que introduce la Ley Antifraude para los softwares de facturación son dos:

El software no debe permitir la modificación ni la eliminación de registros.

Tener un sistema o programa de facturación alterado o no certificado puede suponer una multa de hasta 50.000 euros.

Estos requisitos no solo afectarán a los softwares de facturación. A la espera de la publicación definitiva del reglamento técnico de la Ley Antifraude, ya se prevén aspectos que afectarán a las empresas proveedoras de soluciones de Factura Electrónica.

Un ejemplo de ello, es el escenario de creación de factura, en el que, al no permitirse la modificación ni la eliminación de registros, las facturas que se emitan deberán tener una numeración consecutiva. Esta condición se tendrá que garantizar en el software de facturación.

Para saber exactamente las afectaciones o funcionalidades adicionales que tendrán que incorporar los servicios de Factura Electrónica hay que esperar a la publicación definitiva del reglamento técnico, tanto de la Ley Antifraude como de la Ley Crea y Crece que, como se ha dicho anteriormente, convertirá la Factura Electrónica en obligatoria para las relaciones comerciales de empresas y autónomos.

Aunque afectan a aspectos diferentes de la economía, ambas leyes son complementarias y tienen un objetivo común: reducir la morosidad y garantizar una facturación veraz y transparente.

La plataforma de Factura Electrónica de eDiversa Group cumple con todos los requisitos de la Ley de facturación actual y está preparada para incorporar las nuevas funcionalidades que exijan tanto la Ley Crea y Crece como la Ley Antifraude.

Para anticiparse a la Ley y estar preparado cuando entre en vigor, es muy recomendable contactar con empresas especializadas en el sector.

Una de ellas es eDiversa Group, referente nacional del intercambio electrónico de documentos y miembro del TOP 10 de empresas europeas proveedoras de soluciones de Factura Electrónico, publicado por la prestigiosa revista CIO Applications Europe.

Recientemente, eDiversa Group ha publicado la web de referencia de la Factura Electrónica, comeDiFac, en la que se podrá estar a la última de todas las novedades respecto a la Ley Crea Y Crece y al uso de la efactura.