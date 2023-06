Nicanor Vieyra y Lenin Busquet unen sus cocinas el 22 de julio en ABISS

El próximo 22 de julio, el restaurante ABISS (Calpe) y su chef Lenin Busquet recibirán al chef Nicanor Vieyra del restaurante Olluco (Moscú). Juntos realizarán un encuentro gastronómico que incluye una comida y una cena donde cada chef mostrará su particular y muy personal cocina.

Los chefs se encuentran, tiempo después de la etapa donde se conocieron trabajando bajo la emocionante filosofía gastronómica de Central by Virgilio Martínez (Lima-Perú), ahora con lo que juntos aprendieron allí y un bagaje profesional amplio se permiten unir sus cocinas con platos que, sin duda, van a llamar la atención por su naturaleza, elaboración e ingredientes.

La cocina de Olluco, que llega desde Moscú, se define por la expansión de la filosofía Mater liderada por Virgilio Martínez en Central by Virgilio Martínez, explorando los productos de esta nueva comunidad.

El argentino Nicanor Vieyra, jefe de cocina de Olluco se ha formado en alguno de los mejores restaurantes del mundo, en L'Enclume (Cartmel – Reino Unido), con tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde, en España en el Restaurante Nerua Guggenheim Bilbao, con una Estrella Michelin, y con el ya mencionado y reconocido Virgilio en Central, que ha llegado a ser considerado el segundo mejor restaurante del mundo por The World's 50 Best Restaurants.

El chef de ABISS, Lenin Busquet nació en el valenciano municipio de Ontinyent y su camino también le ha permitido aprender en los más reconocidos restaurantes como Ricard Camarena (Valencia) con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde, DiverXO (Madrid) con tres Estrellas Michelin, Coque (Madrid) con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde, Quique Dacosta (Dénia) con tres Estrellas Michelin, y El Celler de Can Roca (Gerona) con tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde.

La internacionalización de su estilo de cocina le viene influenciada por su paso por Quintonil by Jorge Vallejo (México) y por Central by Virgilio Martínez (Lima-Perú). Pero fue el chef Óscar Calleja el que le permitiría convertirse en jefe de cocina, primero en Annua (San Vicente de la Barquera) dos Estrellas Michelin, y posteriormente también como jefe de cocina en el Rte. Ment* donde conseguiría una Estrella Michelin a los seis meses de su apertura.

El próximo 22 de julio, estos dos grandes valores de la cocina y amigos, realizarán un menú de alta gastronomía que incluirá, Vieira Sakhalin, Tomate en Texturas y su Cherry Crujiente, Ensalada de Cangrejo Kamchatka, Tocino Marino - Royal de Lubina - Bizcocho de Algas, Ceviche de Erizos, Cordero -

Fondillón, Ostra y Caviar, Mesa de Maíz, Fondo de Mero, Lubina Almendra Estofada y sus Ahumados, Tomatillo Chirimoya y Grosella Negra, Hoshigaki y

Las reservas para estas dos únicas oportunidades de vivir las cocinas unidas de Vieyra y Busquet se pueden hacer en la web de restaurante ABISS.