El acuerdo que dará la posibilidad de comprar un coche de segunda mano sin riesgos ni vicios ocultos

Instituto de Desarrollo Asegurador e Informes Mecánicos unen sus fuerzas para reforzar las garantías de los compradores de vehículos de segunda mano.

Informes Mecánicos revisa estos vehículos para comprobar que estén en perfecto estado, e Instituto de Desarrollo Asegurador se encargará a partir de ahora de asegurar al comprador para que pueda realizar la compraventa sin preocupaciones.

El acuerdo supone un paso más en el fomento de modelos de movilidad más sostenibles, en su caso a través del apoyo al mercado de segunda mano, que permite extender la vida útil de los coches.

A la hora de comprar un vehículo usado, no existe incógnita más importante para el comprador que poder determinar con precisión el estado del mismo. Y es que se han dado casos de vicios ocultos y averías no notificadas que suponen un quebradero de cabeza para quienes buscan un vehículo de segunda mano. Por eso, Informes Mecánicos es una empresa que se dedica a la revisión de coches usados, con la finalidad de aportar tranquilidad y seguridad tanto a quienes compran como a quienes venden dichos rodados.

Ahora, y para reforzar aún más la seguridad en el mercado de vehículos de segunda mano, Informes Mecánicos y el Instituto de Desarrollo Asegurador han sellado un acuerdo de colaboración que permitirá a quienes realicen una inspección de los vehículos con esta firma acceder a un seguro elaborado a medida, según el estado del vehículo. Gracias a esto, el proceso de búsqueda y adquisición de vehículos usados se facilita considerablemente, aportando una cuota de tranquilidad a los nuevos propietarios.

Mayor seguridad al comprar un coche de segunda mano Gracias a una red de peritos mecánicos situados por todo el territorio español, Informes Mecánicos ofrece un servicio allí donde el cliente lo necesita. Y lo hace mediante una visita al domicilio, al lugar en que se encuentra el vehículo, donde los especialistas de esta firma elaboran un informe técnico que repasa los principales aspectos que deben revisarse en un automóvil: el estado de la chapa y la pintura, el motor, el estado de cubiertas, la suspensión o el sistema eléctrico, entre otros. Un proceso que reduce al máximo la posibilidad de que el coche tenga algún vicio oculto o no detectado, y que se documenta en un informe que sirve como prueba fehaciente del estado general del vehículo. Dicho reporte incluye fotos desde diferentes ángulos, información técnica y, para quienes necesitan una revisión más detallada, el servicio de peritaje ofrece una revisión intensiva con un extenso reporte de diez páginas acerca del estado completo del vehículo.

Un seguro a medida de cada coche Junto a esta revisión técnica, el acuerdo permitirá, como complemento, disponer de una oferta especial para asegurar dichos vehículos con una póliza especialmente preparada, conforme a las características de cada automóvil. Por ello, y gracias a este acuerdo, quienes apuesten por Informes Mecánicos para comprobar el estado del vehículo de segunda mano podrán contratar un seguro de coche adaptado al mismo, con coberturas diseñadas de forma específica para cada cliente. “Es un grado de personalización del seguro de Auto nunca visto hasta ahora, y además enfocado a un tipo de vehículos que no siempre tienen fácil el acceso a un seguro capaz de responder a su situación particular, que es la de un coche con cierta cantidad de años, quizás algún desajuste y, en definitiva, una situación muy diferente a la que encontramos al hablar de un vehículo nuevo”, explica Cristina Llorens, directora de Desarrollo de Negocio de Instituto de Desarrollo Asegurador.

Este acuerdo aporta significativamente a la seguridad del proceso de compraventa, a la vez que permite ahorrar tiempo en la obtención de un seguro automotor. En palabras de Sergio Arboledas, Managing Director de Informes Mecánicos, “esta colaboración supondrá un gran valor añadido a usuarios que han confiado en nosotros y buscan una aseguradora de confianza con buenas coberturas y buen precio”.

Dentro del propio convenio quedan contemplados algunos beneficios adicionales, como el servicio de asistencia en carretera o una cobertura completa ante robos o daños propios, entre otros. Con el objetivo de aportar tranquilidad, seguridad y contribuir a simplificar los trámites relacionados con la adquisición de vehículos usados y un correcto aseguramiento de los mismos, este acuerdo entre ambas instituciones ofrece una solución para quienes elijan adquirir un vehículo usado. Una modalidad de compra que cada vez eligen más personas no solo por el menor precio de venta de estos vehículos, sino porque con ello contribuyen a un modelo de movilidad más sostenible, en su caso a través de la extensión de la vida útil de vehículos que ya están en circulación y que todavía tienen mucho que ofrecer.