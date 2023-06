Fundación Disgrup hará el Camino de Santiago en silla de ruedas para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad en España

El pasado 15 de junio tuvo lugar en la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona la presentación de la iniciativa de la Fundación Disgrup que consiste en hacer un recorrido en silla de ruedas por el Camino de Santiago para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad en España.

Esta reivindicación se desarrollará del 17 al 24 de junio y el lema propuesto por la Fundación Disgrup es “Para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad en España”.

Además, este viaje cuenta con el apoyo de Fundación Casa del Tíbet, Fundació Esport Solidari Internacional y empresas como Quantum -1 for rehab power, Viajes Estiber, Ovt T-shirts of the World, THB Hotels, Volum Logistics y MiM Hotels.

¿Cumple España con la ley y los derechos de las personas con discapacidad? Según indica la encuesta Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en 2022, en España, hay más de 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad. A su vez, los derechos de todos estos individuos se recogen en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social que sigue los lineamientos de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU.

En líneas generales, esta normativa aspira a garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, en materia de discapacidad aún falta mucho por hacer.

Según representantes de Fundación Disgrup, hoy en día “se habla de leyes y derechos humanos, pero no se cumplen los derechos de las personas con discapacidad”. Añaden que ''es cierto que hay entidades que reciben grandes cantidades de dinero, pero no se invierten en el cumplimiento de las leyes y los derechos de este colectivo que no se cumplen hoy en día ''.

Actualmente, las leyes vigentes establecen que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida independiente, autónoma y digna. Además, se debería normalizar la presencia de estas personas en instituciones, empresas y en la sociedad en general. Para que esto sea posible, es necesario, entre otras cosas, eliminar las barreras físicas y mentales que impiden una plena integración.

Fundación Disgrup realiza trabajos de concienciación sobre temáticas vinculadas a la discapacidad Esta fundación creada en 2010 ofrece asistencia y ayudas directas a sus socios, acercándoles elementos necesarios para llevar una vida mejor y proporcionando tratamientos de rehabilitación, entre otras acciones.

De todas maneras, el objetivo de esta organización no solo es asistir, sino también realizar trabajos de concienciación sobre temáticas vinculadas a la discapacidad. Para ello, el equipo alienta la elaboración de propuestas y proyectos para que puedan ser discutidos y tratados por aquellos actores que tienen poder de decisión a nivel local.

Con todo esto, la Fundación Disgrup está preparada para el nuevo recorrido por el Camino de Santiago para reivindicar los derechos de todas las personas con discapacidad en España. Se puede seguir el camino en su canal de Youtube.