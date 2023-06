Teca sintética 4deck, de la mano de Nautic Services

En el mercado de embarcaciones, es fundamental asegurarse de que todos los elementos y accesorios sean de la más alta calidad, asegurando rentabilidad de la decisión que representa comprar un barco. Entre los aspectos que los compradores prestan especial atención se encuentran las cubiertas, que no solo son una parte esencial y estética de la embarcación, sino que también es importante comprobar que estas sean capaces de resistir condiciones adversas. Para ello, Nautic Services se encarga de ofrecer algunas de las opciones más confiables del mercado, trabajando con cubiertas de teca de la empresa 4deck, reconocida por fabricar cubiertas de alta calidad para yates, barcos, catamaranes y otros tipos de embarcaciones.

Por qué consultar sobre teca sintética antes de comprar un barco La elección de la teca para cubiertas de barcos ofrece numerosas ventajas que la convierten en una opción cada vez más popular. Sin embargo, no todos los barcos ni todas las marcas ofrecen una cubierta de calidad, por lo que resulta importante despejar algunas dudas antes de tomar la decisión de comprar un barco. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es el mantenimiento. La teca sintética resulta más conveniente gracias a su bajo mantenimiento en comparación con la teca natural. A diferencia de la teca real, la teca sintética no requiere lijado, barnizado ni aceitado periódico, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el cuidado de la cubierta. Otro punto a favor de las cubiertas de teca sintética es que son altamente resistentes a condiciones climáticas adversas, a la lluvia, la exposición prolongada al sol, o la misma salinidad del agua. Esto garantiza una mayor durabilidad y una vida útil más prolongada para la cubierta, lo que se traduce en un menor coste a largo plazo. Es por ello que conviene consultar sobre tecas sintéticas al momento de comprar un barco, o solicitar que se incluya la instalación de la misma, para realizar una elección más rentable a largo plazo.

Productos y servicios de calidad de la mano de Nautic Services y 4deck La empresa Nautic Services, una de las principales distribuidoras de productos 4deck en Valencia, recomienda las cubiertas de teca sintética de 4deck debido a la calidad de estas. 4deck garantiza durabilidad, su teca sintética no quema al sol y posee una gran resistencia a inclemencias climáticas. Además de ello, Nautic Services provee un servicio de mantenimiento excepcional para complementar las cualidades de la teca sintética. Esto incluye tratamientos para madera, así como también trabajos en teca para recuperar brillo y color, cambio de cubiertas de teca, pintura de casco y cubierta. Nautic Services se encuentra en el mercado de embarcaciones desde el 2016, trabajando constantemente para brindar productos de calidad y asesoramiento profesional para comprar barcos nuevos o de ocasión, preocupándose por generar confianza en sus clientes al momento de tomar una decisión.