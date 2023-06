El bufete de abogados Grupo Legal Gebeloff; expertos en cobrar deudas a nivel internacional

Hacer negocios en los Estados Unidos desde Latinoamérica y España no es una labor sencilla. En algunos casos, los empresarios atraviesan por situaciones de impagos por parte de otras compañías y se ven imposibilitados de viajar al país norteamericano para reclamar la deuda.

En este sentido, apoyarse de un equipo de profesionales con experiencia en el área legal y comercial es la opción más recomendable.

Grupo Legal Gebeloff es un bufete de abogados internacional con más de 30 años de trayectoria que se encarga de representar a los clientes ante el proceso de cobro de deuda comercial dentro de Estados Unidos.

Abogados especialistas en cobro de deudas internacionales Grupo Legal Gebeloff es una firma de abogados con sede en Boca Ratón, en Florida, que cuenta con un equipo de profesionales experimentados en el cobro de deudas en la ciudad. Estos enfocan sus esfuerzos, principalmente, en la recuperación de deudas comerciales dentro del territorio estadounidense, sin necesidad de que el acreedor de la deuda se encuentre o no en el país norteamericano.

A través de un procedimiento minucioso, los abogados de la firma trabajan de manera personalizada cada caso planteando las estrategias específicas para liquidar con éxito las cuenta por cobrar de sus clientes, a través de la recuperación de una deuda antigua o dinero que ya daban por perdido.

Sus servicios abarcan todo tipo de sectores, tales como, fabricación, ventas, tecnologías, arrendamientos, entre otros.

¿Cómo funciona el proceso de cobro de deudas internacional? Para iniciar un proceso de cobro en Estados Unidos, el bufete de abogados internacional lleva a cabo un procedimiento que consta de dos etapas.

En primer lugar, envían una carta de solicitud de pago al deudor, lo que les permite verificar si el correo fue recibido o no. Adicionalmente, un equipo de la firma intenta comunicarse con el deudor. Si este hace caso omiso a las comunicaciones, entonces ponen en marcha un proceso de demanda judicial para recuperar el dinero.

Los abogados especializados en cobro de deudas interponen la demanda ante el tribunal norteamericano competente, la cual debe ser verificada por un comisario. La solicitud pasará luego a cargo de un juez, quien revisará el caso y emitirá la sentencia que considere justa.

En esta, pueden presentarse casos como, por ejemplo, si el deudor no responde a la queja, puede declararse sentencia por rebeldía. Por otro lado, el deudor puede establecer un plan de pagos para satisfacer la deuda.

Otro de los escenarios es que el deudor discuta la cantidad de dinero adeudada a través de un abogado.

En cualquiera de las situaciones, los abogados del Grupo Legal Gebeloff ofrecen asesoramiento y acompañamiento para garantizar los mejores beneficios posibles a sus clientes en el caso de cobros de deudas.

En caso de tener dudas sobre el procedimiento de cobranza de deudas en los Estados Unidos, la empresa ofrece asesoría gratuita inicial que guía al cliente hacia la búsqueda más ágil para la solución del problema.