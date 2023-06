Gracias a las oportunidades que ofrecen los VAM al sistema sanitario, tanto pacientes como médicos coinciden en la importancia de fomentar su uso

AESEG divulga conocimiento acerca de los medicamentos con valor añadido (VAM) entre los médicos de atención primaria y les explica sus propuestas de regulación para estos fármacos.

Representantes de médicos y pacientes reunidos en Madrid en las II Jornadas Nacionales de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han coincidido en la necesidad de fomentar el desarrollo y uso de los Medicamentos con Valor Añadido (VAM, por sus siglas en inglés) por las oportunidades que ofrecen al sistema sanitario.

En el contexto de estas jornadas, se celebró la mesa redonda “Medicamentos con Valor Añadido (VAM): qué son y qué valor aportan al sistema, a los médicos y a los pacientes”, en la que participaron como ponentes el secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda; el presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo; el vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), Emilio Vargas; el médico de familia del centro de salud de Sillería en Toledo, Francisco Javier Alonso; y la doctora y coordinadora del grupo de trabajo de Gestión del medicamento, Inercia clínica y Seguridad del paciente (GIS) de SEMERGEN, Laura Aliaga.

Durante su intervención, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda presentó el documento “Propuestas de consenso para un nuevo marco regulatorio de los medicamentos con valor añadido”, elaborado por un grupo multidisciplinar de expertos impulsado por AESEG para poner en valor los VAM y analizar los retos que supone introducir estos fármacos en el actual Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las primeras conclusiones que se extrajeron en el proceso de elaboración de este documento es “el desconocimiento que existe entre profesionales sanitarios, pacientes y también decisores políticos, acerca de qué tipo de tratamiento es un VAM y cuáles son las características que motivan que deban contar con un marco regulatorio específico y simplificado que propicie su desarrollo”, explicó el secretario general de AESEG.

Emilio Vargas, como farmacólogo clínico, destacó la “gran oportunidad que supone, para el Sistema y para los pacientes, incentivar la exploración de nuevos usos o nuevas formulaciones sobre moléculas ya existentes y fuera de patente que cuentan con mucha experiencia clínica acumulada; ya que esta forma de innovar permite contar con nuevas y mejores opciones terapéuticas en el mercado en un tiempo mucho más corto que cuando se trata de nuevas moléculas”. “Por ello -agregó- sería interesante plantear un sistema regulatorio simplificado para ellos, así como reflexionar acerca de la posibilidad de que algunos tipos de estos medicamentos puedan quedar exentos de ser incluidos en el sistema de precios de referencia, como medida incentivadora para su desarrollo”.

Por su parte, Andoni Lorenzo señaló que, por el lado de los pacientes, “la puesta en el mercado de nuevos medicamentos que puedan ser más eficaces, más seguros o que innoven en su mecanismo de acción o de administración convirtiéndolos en una mejor opción terapéutica, solo puede ser vista como una oportunidad para optar a un mejor tratamiento”. “Asimismo -manifestó- el uso sostenible de los recursos es cada vez más necesario, por lo que apostar por innovar con moléculas ya conocidas, haciéndolas más eficaces para los pacientes o descubriendo nuevas indicaciones para las mismas, es una medida sostenible y estratégica que debe ser incentivada”.

El médico Francisco Javier Alonso reconoció la labor de AESEG para dar a conocer la realidad de los VAM y sus particularidades, así como las muchas oportunidades que aportan. En esa misma línea, la doctora Laura Aliaga resaltó la participación de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos en las Jornadas de SEMERGEN, un evento dedicado a abordar los avances y desafíos en la seguridad y eficiencia farmacoterapéutica. “La gestión del medicamento es un aspecto crucial en el ámbito de la atención primaria de salud”, apuntó. “Con el continuo desarrollo de nuevos fármacos, las actualizaciones en los protocolos de prescripción y los desafíos asociados a la seguridad del paciente, es fundamental reunir a expertos y profesionales de la salud para abordar estos temas y explorar soluciones innovadoras”, puntualizó.

Medicamentos con valor añadido (VAM) Los VAM son fármacos desarrollados a partir de moléculas conocidas que vienen a ofrecer una alternativa terapéutica a una necesidad sanitaria, mediante la introducción de mejoras relevantes respecto a los tratamientos disponibles, para los pacientes, los profesionales sanitarios o para el sistema.

En general, los VAM pueden clasificarse en tres grupos: el reposicionamiento de medicamentos existentes, la reformulación de fármacos (combinaciones, nuevas formas farmacéuticas, nuevas formas de administración, etc.) y las combinaciones complejas (nuevos sistemas de dosificación, tecnología adicional como aplicaciones, etc.).

