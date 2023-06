Naccura, la cosmética natural con base científica que favorece los procesos autógenos de regeneración celular

Naccura Cosmetic Editions brinda seis productos con fórmulas innovadoras para combatir a la vez los tres principales desafíos del wellaging: la contaminación, el sol y la luz de las pantallas Naccura Cosmetic Editions da respuesta a las afecciones reales de la vida de hoy, tanto de hombres como mujeres, a través de productos transparentes y eficientes. Con una firme convicción de que no existe una belleza única ni una forma de seducción universal, Naccura ofrece herramientas cosméticas para que cada persona pueda crear su propia belleza y ser su propio modelo.

¿Cómo lo hace? A través de ingredientes y activos naturales, sí, pero también con fórmulas con sello propio logradas gracias a la última tecnología de los laboratorios, para ofrecer un resultado premium en la piel.

Seis productos para resolver los desafíos del hoy

En un día a día en el que la piel está expuesta continuamente a diversos factores medioambientales como la contaminación, el sol o a la luz de las pantallas, la búsqueda de una cosmética que se adapte a sus necesidades puede convertirse en un verdadero desafío. Con enfoque en ello y para resolver las preocupaciones contemporáneas de la belleza y la salud, Naccura Cosmetic Editions, ofrece seis productos de uso diario que, además de proteger la piel y cuidarla, da un paso más allá convirtiendo a la luz azul en un aliado que mejora los resultados de sus cosméticos.

Dentro de su línea, Naccura ofrece la crema facial Blue Light Activated, el limpiador Lifnting Cleanser, el contorno de ojos Eye-Up, el sérum Well Aging, el aceite facial Peace Out y su Antiaging Sunscreen (24€ en Naccura.com).

Blue Light Activated moisturizing cream (71,99€ en Naccura.com) es una crema facial hidratante que promueve la retención de humedad en el rostro para ayudar en los procesos autógenos de regeneración celular.

Su fórmula está apoyada en ingredientes como la glicerina, la lecitina de soja, aloe vera, ácido hialurónico, activos de efecto lifting inmediato y abysoft, un ingrediente multifunción que actúa sobre la epidermis y crea un film protector. Sumado a todo ello, esta crema de rostro también incluye el activo procedente de micro algas Algae Blue Light – DNAfix, capaces dereparar la estructura del ADN celular y prevenir el envejecimiento digital al proteger de la luz azul.

Lifting Cleanser (34€ en Naccura.com)esun limpiador facialque integra tensioactivos de origen natural como betaína de coco o el principio activo tensioclean con propiedades limpiadoras para un elevado poder de arrastre a la vez que brinda una piel suave libre de irritaciones.

Junto a ellos, este limpiador facial también integra la acción del aloe vera, el extracto de caléndula o el extracto de manzanilla eco, entre otros.

¿Qué sería de una rutina facial sin un cuidado específico para la mirada? Naccura propone Eyes-Up (45€ en Naccura.com), el contorno de ojos que aporta un revolucionario resultado push up gracias a sus activos tens-up con efecto lifting inmediato y antienvejecimiento gracias a favorecer el incremento de la síntesis de colágeno.

Junto a ello, actúan otros ingredientes como abysoft, un activo multifunción rico en ácidos grasos esenciales como el omega 3, 6 y 9 o bisabolol, aceite de jojoba y betaina, todos ellos con importantes propiedades hidratantes y humectantes. Mejorar las consecuencias del paso del tiempo y proteger la piel manteniendo de igual forma la belleza natural, es otro de los principales objetivos de Naccura.

De ello nace Well Aging (68,99€ en Naccura.com), un sérum que reúne en su fórmula una sinergia de ingredientes entre los que destaca bakuchiol, niacinamida, vitamina C y la pantalla protectora Blue Light Action.

¿El resultado? Un rostro capaz de evitar que las consecuencias de las pantallas o los rayos provenientes del sol dañen su apariencia y el interior de la piel. A la vez se consigue una epidermis reforzada gracias a su acción antioxidante, que unifica el tono y le aporta luminosidad.

Regenerar la piel en tiempo récord, hidratar, calmar y tonificar, ¿cuál de estos objetivos estéticos no están en busca y captura actualmente?

Naccura ha desarrollado su aceite facial Peace Out (59€ en Naccura.com), una barrera que protege de forma integral de los desafíos de la rutina diaria. Gracias a su contenido en polisacáridos, flavonoides y carotenos este sérum tiene una alta capacidad reepitelizante. Por otro lado, su alto contenido en saponinas y mucílagos provenientes de la rosa mosqueta o la centella asiática lo hacen un imprescindible hidratante a la vez que calman la piel y la nutren, dejándola a su vez más tonificada.