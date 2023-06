Nuevas movilizaciones por el desbloqueo del XIII Convenio de Educación Infantil

FSIE junto con las organizaciones sindicales USO, UGT y CCOO denuncian el inmovilismo de las patronales en la negociación del Convenio Colectivo y convocan movilizaciones durante la segunda quincena del mes de junio en defensa de los derechos laborales, sociales y salariales de las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta FSIE y el resto de sindicatos, CCOO, UGT y USO, han manifestado su malestar con la marcha de las negociaciones que comenzaron en el año 2022 y en las que las organizaciones patronales no han estado a la altura de las expectativas.

Después de más de nueve reuniones de la Mesa Negociadora, las organizaciones sindicales denuncian que las patronales han generado un grave perjuicio a las trabajadoras y trabajadores del sector de la gestión indirecta, al impedir la firma de las tablas salariales a las que estaban ligadas los pliegos de condiciones de los últimos concursos públicos. Este inmovilismo que los sindicatos denuncian, está llevando a los profesionales del sector de la Educación Infantil a una constante pérdida del poder adquisitivo.

Por estos motivos, los sindicatos han convocado diferentes concentraciones para el próximo 22 de junio en toda España, siendo el acto central en Madrid a las 18:00 horas frente a la sede de ACADE, la patronal mayoritaria del sector, situada en la Calle Ferraz, 85. Además, se han convocado paros parciales diarios durante la semana del 26 al 30 de junio en todas las escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta, desde las 9:00 horas hasta las 9:30 horas.

Entre sus reivindicaciones manifestadas en la mesa negociadora del Convenio de Educación Infantil, los sindicatos exigen unas tablas salariales urgentes que puedan recogerse en las condiciones de licitación de las Escuelas de Gestión Indirecta y, un reconocimiento salarial de los profesionales del sector que permita la recuperación del poder adquisitivo de los mismos, acorde con las responsabilidades de su labor educativa y social. Además, abogan por el desbloqueo de las negociaciones y la necesidad de plantear estrategias que garanticen un sector estable.

No es la primera vez que el sindicato manifiesta su desacuerdo con las patronales por el desbloqueo de las negociaciones de este convenio. El pasado 24 de mayo, FSIE se concentró en Madrid junto a UGT y FEUSO exigiendo mejoras para todos los profesionales del sector.

Bajo el eslogan "No al bloqueo de la negociación. Por un convenio digno", las cuatro organizaciones sindicales esperan con estas protestas un cambio de rumbo que garantice valor y reconocimiento a la labor socioeducativa que realizan los profesionales del sector.

Es posible encontrar más información en la web https://www.fsiemadrid.es/ o a través de los perfiles sociales de la organización: Facebook, Twitter e Instagram.