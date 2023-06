Estrusec lanza nueva página web con las ayudas del Kit Digital, en la que presenta un servicio especializado para eliminar las humedades por capilaridad

Estrusec, empresa especializada en tratamientos para estructuras afectadas por la humedad, estrena una nueva página web en la que ofrece diversos tratamientos para abordar las humedades por capilaridad. Gracias a los Next Generation, la empresa puede presentar este servicio en un nuevo portal web, en el que explica de forma detallada todos los tratamientos que puede realizar La empresa está especializada en impermeabilizaciones, aislamientos térmicos, humedad por condensación, humedades por capilaridad, filtraciones laterales y fosos de ascensor. Plantea tratamientos definitivos contra la humedad, haciendo un diagnóstico personalizado para cada caso particular y creando soluciones especializadas para abordar este tipo de anomalías.

Las humedades por capilaridad se presentan, en ocasiones, en algunos proyectos de construcción y ocurren cuando la humedad del suelo empieza a ascender por los materiales porosos, como pueden ser los cimientos, suelos o muros. Esta humedad puede generar daños estructurales, afectar al bienestar interior o bien deteriorar los revestimientos, por lo que debe arreglarse cuanto antes.

En Estrusec, ofrecen soluciones especializadas para solucionar este tipo de problemas y en esta nueva página web presentan tratamientos específicos para arreglar los problemas de humedades por capilaridad, como la onda electromagnética o el tratamiento por inyección química, siendo ambos tratamientos altamente efectivos.

El sistema inalámbrico de onda electromagnética es una de las técnicas más innovadoras, que consiste en la instalación de un sistema que crea un campo electromagnético de baja frecuencia que es capaz de repeler las moléculas de agua, impidiendo su ascenso por las paredes. A diferencia de otros tratamientos, no necesita obras ni tienen que repicarse paredes durante la aplicación ni el secado. Tiene mucha efectividad sobre todo tipo de paredes y es muy solvente en paredes de obra tradicional o incluso en mampostería.

La barrera por inyección química, por su parte, es un tratamiento que también resulta efectivo para este tipo de problemas. Es una buena opción para tratar las humedades por capilaridad, porque se emplean productos con sistemas de presión para garantizar la saturación de los muros.

En Estrusec, identifican el problema que existe para hacer un diagnóstico a medida y elegir, correctamente, el mejor tratamiento para tratar el problema de humedad. Como expertos en el sector, proporcionan soluciones integrales a sus clientes, para eliminar el problema y conseguir que no vuelva a producirse.

Estrusec

www.capilaridad.es/

C. Roger de Flor, 179 08205 Sabadell

+34 93 717 77 66

info@estrusec.com